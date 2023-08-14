AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ A Haber’de: CHP’li belediyeler hayal kırıklığı yaşattı

CHP'li belediyeler neyle anılıyor? Yağmur yağdığında şehirde CHP'li belediye başkanları var mı? Yok. Kar yağdığında var mı? Ya balıkçıda ya da yoklar. Şehirler artık çok hareketli. İstanbul böyle Ankara böyle. Çok basit sorunları dahi sizin halının altına süpürme lüksünüz yok.

ŞEHİR ŞEHİR GEZDİLER

Bunlar cumhurbaşkanı yardımcılığı aday adaylığı yaptılar ve şehir şehir gezdiler. Belediyelerini bıraktılar. Geçen Sayın İmamoğlu Tunceli'deydi. Mesai saatlerinde. Dolayısıyla vatandaşımız gayet iyi bir şekilde bunu takip ediyor. Biz de takip ediyoruz. Araştırmalarımızı yapıyoruz. Hem kamuoyu araştırmaları yapıyoruz hem de sahadan geri dönüşlere bakıyoruz.



HER SENE ÖLÇÜYORUZ

İzmir için de var, İstanbul için de var. Bizimkiler için de var. Sadece biz rakiplerimizin belediye performanslarını değil bizim belediyelerimizin performanslarını da her sene ölçüyoruz.