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Kiracıya şimdi de ara zam baskısı! Uzmanlar uyardı: Ara zam hukuk dışı, oyuna gelmeyin

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Giriş Tarihi: 16.08.2023 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023
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Kiracıya şimdi de ara zam baskısı! Uzmanlar uyardı: Ara zam hukuk dışı, oyuna gelmeyin

Ev sahiplerinin fahiş zam talepleri durmak bilmiyor. Şimdi o hukuksuz taleplere bir de ara zam beklentisi eklendi. Benzer ısrarla karşılaşan kiracıların ne yapması gerektiğini uzmanlara sorduk. İşte yanıtlar…

Kiralara getirilen yüzde 25 zam sınırına rağmen ev sahipleri fahiş artış taleplerinden vazgeçmiyor.

Asgari ücrete emekli ile memur maaşına yapılan ara zam sonrası bazı ev sahipleri kiracılarına ara zam baskısı yapmaya başladı.

Kiracılarını arayan o bazı ev sahipleri ya bu rakamı öde ya da evimden diyor.

Kiracılar ise ne yapacaklarını bilemiyor. Peki ev sahipleri ara zam isteyebilir mi? Uzmanlara sorduk. İşte yanıtlar;

"SUÇ İŞLİYOR DEMEKTİR"

Gayrimenkul Uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Kira artışları senede bir kez yapılır asla ara zam gibi bir şey söz konusu olamaz. Hukuka aykırı yasalara aykırı hatta suç işliyor demektir. Bununla ilgili eline kağıt gelemez tebligat gelemez bir ihtar çekilemez dava açılamaz. Bununla ilgili gayet sakinliğini bozmasınlar yasal yaptırımı olmadığı noktasında kesinlikle bilinçlensinler. Biz buna ne diyoruz, uyanık mal sahiplerinin oyununa gelmeyin diyoruz." ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel ise "Türk Borçlar Kanunu 344'üncü maddesi buna engeldir kısa veya uzun süreli sözleşme fark etmez böyle bir talep geçersizdir kiracının buna uyması gerekmiyor." şeklinde konuştu.

Yani ev sahiplerinin bu ara zam isteği aslında kanuna aykırı bu noktada uzmanlar kiracıları uyarıyor, sakın ara zam yapmayın 1 lira bile fazla kira ödemeyin diyor.

Ev sahibi ara zam talebinde üsteleyip telefon ederek, mesaj atarak sürekli ısrar etse bile, hukuk kiracıdan yana.

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, "Böyle bir durumda şikayet hakkı zaten kiracının var. Doğrudan doğruya savcılığa intikali gerekir ceza kanununa göre rahatsız etmek suçundan ceza bile alabilir kabahat suçudur." dedi.

Gayrimenkul Uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "WhatsApp'taki ekran görüntüleri olabilir arama kayıtları olabilir bununla ilgili suç duyurusunda bulunup taciz edildiğini bile iddia edebilir." açıklamasında bulundu.

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