Kiracıya şimdi de ara zam baskısı! Uzmanlar uyardı: Ara zam hukuk dışı, oyuna gelmeyin

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel ise "Türk Borçlar Kanunu 344'üncü maddesi buna engeldir kısa veya uzun süreli sözleşme fark etmez böyle bir talep geçersizdir kiracının buna uyması gerekmiyor." şeklinde konuştu.

Yani ev sahiplerinin bu ara zam isteği aslında kanuna aykırı bu noktada uzmanlar kiracıları uyarıyor, sakın ara zam yapmayın 1 lira bile fazla kira ödemeyin diyor.