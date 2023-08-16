16 Ağustos 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Süresiz nafaka kalkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan A Haber'e özel açıklamalar
Son dakika haberi... Yeni anayasa yapılabilecek mi? Yeni yargı paketi için hazırlık var mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, yeni anayasa ile ilgili "Değişiklik zaruri, milletimiz demokratik anayasaya kavuşmalı." ifadelerini kullandı. "Süresiz nafaka kalkacak mı? sorusunu da yanıtlayan Bakan Tunç, "Aile hukukunu toptan ele alacak bir düzenlememiz söz konusu olacak." dedi.