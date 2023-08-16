Süresiz nafaka kalkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan A Haber'e özel açıklamalar

Son dakika haberi... Yeni anayasa yapılabilecek mi? Yeni yargı paketi için hazırlık var mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, yeni anayasa ile ilgili "Değişiklik zaruri, milletimiz demokratik anayasaya kavuşmalı." ifadelerini kullandı. "Süresiz nafaka kalkacak mı? sorusunu da yanıtlayan Bakan Tunç, "Aile hukukunu toptan ele alacak bir düzenlememiz söz konusu olacak." dedi.

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