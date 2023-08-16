AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü! Başkan Erdoğan partililere hitap edecek
AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü programı için gözler 24 Ağustos'a çevrildi. Ankara'da düzenlenecek programda 81 ilden AK Parti teşkilatı bir araya gelecek. Başkan Erdoğan da programda konuşma yapacak.
AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü programı 24 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak.
İlk adres AK Parti Genel Merkezi olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı düzenlenecek.
Kuruluş yıldönümü etkinliklerine ise aynı gün akşam ATO Congresium ev sahipliği yapacak.
Kuruluşundan bugüne parti içinde yer alan isimler, eski yeni bakanlar, parti yöneticileri, milletvekilleri ve 81 ilden partililer buluşacak.
Kuruluş yıl dönümü programının sloganı "Biz henüz 22 yaşındayız" olacak.
AK Parti'nin 22 yıllık siyaset yolculuğu, dev yatırımları kısa film gösterimi ile anlatılacak. Partinin Türkiye'ye daha uzun yıllar iktidar olarak hizmet edeceği vurgulanacak.
BAŞKAN ERDOĞAN PARTİLİLERE HİTAP EDECEK
Başkan Erdoğan, kutlama programında partililere hitap edecek. Mayıs seçimlerinde miting meydanlarına damga vuran seçim şarkıları, 24 Ağustos'taki programda canlı performans ile sergilenecek.
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