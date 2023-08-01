AK Parti yerel seçimlere hazırlanıyor! Başkan Erdoğan talimat verdi yüz yüze temas başladı

Başkan Erdoğan'ın "Çalınmadık kapı bırakmayın" talimatı AK Parti'yi harekete geçirdi. 2024 yerel seçimlere giden yolda, Başkan Erdoğan'ın programı da hazırlanmaya başlandı. Erdoğan, il temaslarını depremin en çok etkilediği şehirlerden biri olan ve helallik istediği Adıyaman'dan başlayacak. Depremzedelerle bir araya gelecek. Ayrıca en çok oy alınan il ve ilçelere de giderek teşekkür ziyareti gerçekleştirecek.