AK Parti yerel seçimlere hazırlanıyor! Başkan Erdoğan talimat verdi yüz yüze temas başladı
Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi; AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları asıl şimdi başladı. Teşkilat tam kadro sahada olacak. Vekiller de kırsala inecek. 2023 şehir buluşmaları adı altında bakanlara da görev düşecek.
2024 yılının mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için AK Parti yola çıktı.
Önce teşkilat sahaya gönderildi, sonra da Meclis'in kapanmasıyla birlikte milletvekilleri, kırsalda görevlendirildi. Bu süreçte bakanlar da boş durmayacak, 2023 şehir buluşmaları adı altında seçmenle bir araya gelecekler.
Başkan Erdoğan'ın "Çalınmadık kapı bırakmayın" talimatı AK Parti'yi harekete geçirdi. 2024 yerel seçimlere giden yolda, Başkan Erdoğan'ın programı da hazırlanmaya başlandı. Erdoğan, il temaslarını depremin en çok etkilediği şehirlerden biri olan ve helallik istediği Adıyaman'dan başlayacak. Depremzedelerle bir araya gelecek. Ayrıca en çok oy alınan il ve ilçelere de giderek teşekkür ziyareti gerçekleştirecek.
Bu süreçte AK Partili kurmaylar da sahada olacak. Kabine üyeleri, MYK ve MKYK başta olmak üzere, tek tek herkes sahaya inecek. Öncelikli olarak deprem bölgesinde görev alacaklar.
Seçimlerin kaderini belirleyen kırsalda yaşayan seçmen de unutulmayacak. Ekim ayına kadar yüz yüze temaslar hız kesmeden sürecek, 7 Ekim'de yapılacak olan büyük Kongre'ye kadar sahanın tüm verileri AK Parti Genel Merkezi'nde olacak.
Bu arada, AK Parti gelenekselleşen ancak seçim çalışmaları nedeniyle ötelenen kampını ise ekim ayında yapacak. Kongre sonrası yeni belirlenen MYK ve MKYK üyeleri ile yerel seçimlerin yol haritası çıkarılacak kasım ayında da aday adaylarının başvuru süreci başlayacak.
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