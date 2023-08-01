01 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti yerel seçimlere hazırlanıyor! Başkan Erdoğan talimat verdi yüz yüze temas başladı

AK Parti yerel seçimlere hazırlanıyor! Başkan Erdoğan talimat verdi yüz yüze temas başladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2023 08:53
Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi; AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları asıl şimdi başladı. Teşkilat tam kadro sahada olacak. Vekiller de kırsala inecek. 2023 şehir buluşmaları adı altında bakanlara da görev düşecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmir’de işçiler grevde!
İzmir'de işçiler grevde!
CHP’de kıran kırana yarış
CHP’de kıran kırana yarış
Talimat verildi! Kapı kapı temas
Talimat verildi! Kapı kapı temas
Kamuda zam pazarlığı!
Kamuda zam pazarlığı!
İmamoğlu’ndan sürpriz “değişim” yemeği!
İmamoğlu’ndan sürpriz “değişim” yemeği!
En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti
"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti"
Bakan Yerlikaya’dan bot hesap uyarısı
Bakan Yerlikaya'dan bot hesap uyarısı
Esenyurt’taki cinayetin ilk ifadesine A Haber ulaştı!
Esenyurt'taki cinayetin ilk ifadesine A Haber ulaştı!
Kılıçdaroğlu destekçisi oyları çaldı
Kılıçdaroğlu destekçisi oyları çaldı
Tahıl koridoru açılacak mı? Putin Başkan Erdoğan ile görüşmesini istedi
Tahıl koridoru açılacak mı? Putin Başkan Erdoğan ile görüşmesini istedi
Kaçak kuyumcu perukla yakalandı
Kaçak kuyumcu perukla yakalandı
Fransız dergiden Ege analizi
Fransız dergiden "Ege" analizi
Daha Fazla Video Göster