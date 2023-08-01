Bayiler sıfır araçlarla doldu! Araç çok alan yok, 2. el otomobile ilgi büyüyor
Ticaret Bakanlığı'nın sıfır araçlar için devreye aldığı önlemler meyvelerini vermeye başladı. Satın almak isteyenlerin bir türlü ulaşamadığı sıfır otomobiller bir anda piyasaya çıktı. Yılın ilk 6 ayında "yok" denilerek satılmayan sıfır araçlar şimdi bayilerin vitrininde satışta ama yüzde 10 zamlı. Haliyle tüketici de ikinci ele yönelince bu kez sıfır araçlar elde kaldı.
Sıfır araç arayanlar, aylardır bayilerden eli boş çıkıyordu. "Yok" denilen sıfır araçlar ise ya kapalı AVM otoparklarında ya bayi garajlarında ya da tarlalarda görüntüleniyordu.
Ticaret Bakanlığı, araç satışından kaçan yüksek fiyat talep eden ya da tüketiciyi aksesuar almaya zorlayan firmaların yetki belgesini iptal etmek için düğmeye bastı. Sıfır araçlar da teker teker ortaya çıkmaya başladı.
SIFIR OTOMOBİLLER PİYASAYA ÇIKTI
Yılın ilk 6 ayında sıfır stokla çalışan bayilere bu ay araç gelmeye başladı. Otoparklar sıfır araçlarla doldu ancak bu sefer de satın alan çıkmayınca araçlar bayilerin elinde kaldı.
ZAM ORANLARIN ETKİLİ OLDU
Peki daha önce sıfır araç listelerine adını yazdırmak için yarışan tüketici, neden ikinci ele kaydı? Çünkü uzun süredir stoklanan sıfır araçlar yüzde 10 zamlı fiyat ile piyasaya sürüldü. İkinci el otomobillerdeki artış oranı ise yüzde 4'te kaldı. Ağustos ayında sıfır araca yeni zam beklentisi de tüketiciyi ikinci el araca yöneltti.
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