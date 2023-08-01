01 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Bayiler sıfır araçlarla doldu! Araç çok alan yok, 2. el otomobile ilgi büyüyor

Bayiler sıfır araçlarla doldu! Araç çok alan yok, 2. el otomobile ilgi büyüyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.08.2023 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
ABONE OL
Bayiler sıfır araçlarla doldu! Araç çok alan yok, 2. el otomobile ilgi büyüyor

Ticaret Bakanlığı'nın sıfır araçlar için devreye aldığı önlemler meyvelerini vermeye başladı. Satın almak isteyenlerin bir türlü ulaşamadığı sıfır otomobiller bir anda piyasaya çıktı. Yılın ilk 6 ayında "yok" denilerek satılmayan sıfır araçlar şimdi bayilerin vitrininde satışta ama yüzde 10 zamlı. Haliyle tüketici de ikinci ele yönelince bu kez sıfır araçlar elde kaldı.

Sıfır araç arayanlar, aylardır bayilerden eli boş çıkıyordu. "Yok" denilen sıfır araçlar ise ya kapalı AVM otoparklarında ya bayi garajlarında ya da tarlalarda görüntüleniyordu.

Ticaret Bakanlığı, araç satışından kaçan yüksek fiyat talep eden ya da tüketiciyi aksesuar almaya zorlayan firmaların yetki belgesini iptal etmek için düğmeye bastı. Sıfır araçlar da teker teker ortaya çıkmaya başladı.

SIFIR OTOMOBİLLER PİYASAYA ÇIKTI

Yılın ilk 6 ayında sıfır stokla çalışan bayilere bu ay araç gelmeye başladı. Otoparklar sıfır araçlarla doldu ancak bu sefer de satın alan çıkmayınca araçlar bayilerin elinde kaldı.

İKİNCİ ELE İLGİ

Yetkili satış bayileri ansızın piyasaya sıfır otomobilleri sürdü ancak ilgi ikinci ele yönelik oldu galerilerin önü dolup taşıyor.

ZAM ORANLARIN ETKİLİ OLDU

Peki daha önce sıfır araç listelerine adını yazdırmak için yarışan tüketici, neden ikinci ele kaydı? Çünkü uzun süredir stoklanan sıfır araçlar yüzde 10 zamlı fiyat ile piyasaya sürüldü. İkinci el otomobillerdeki artış oranı ise yüzde 4'te kaldı. Ağustos ayında sıfır araca yeni zam beklentisi de tüketiciyi ikinci el araca yöneltti.

Bir anda piyasa çıktılar! BİR ANDA PİYASA ÇIKTILAR!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otomobil alım satım sitelerinin oto ekspertiz hizmeti vermesinin etik olmayan yönleri OTOMOBİL ALIM SATIM SİTELERİNİN OTO EKSPERTİZ HİZMETİ VERMESİNİN ETİK OLMAYAN YÖNLERİ
Fırsatçıları A Haber deşifre etti FIRSATÇILARI A HABER DEŞİFRE ETTİ
2. el otomobil satışında yeni plan devrede! 2. EL OTOMOBİL SATIŞINDA YENİ PLAN DEVREDE!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA