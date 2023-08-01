Bayiler sıfır araçlarla doldu! Araç çok alan yok, 2. el otomobile ilgi büyüyor

ZAM ORANLARIN ETKİLİ OLDU

Peki daha önce sıfır araç listelerine adını yazdırmak için yarışan tüketici, neden ikinci ele kaydı? Çünkü uzun süredir stoklanan sıfır araçlar yüzde 10 zamlı fiyat ile piyasaya sürüldü. İkinci el otomobillerdeki artış oranı ise yüzde 4'te kaldı. Ağustos ayında sıfır araca yeni zam beklentisi de tüketiciyi ikinci el araca yöneltti.