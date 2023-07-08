AK Parti’de yerel seçim şifresi: Güçlü ve dinamik kadro

Önceki gün partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısının ardından teşkilatlara yerel seçim talimatları veren Başkan Erdoğan, özellikle 11 büyükşehir başta olmak üzere 81 il için uyarılarda bulundu. 7 Ekim'de yapılması planlanan AK Parti büyük kongresiyle birlikte AK Parti'nin yerel seçimlere güçlü ve dinamik bir kadro ile girmesi bekleniyor. İl ve ilçe kongreleri ise daha sonra yapılacak. Olağanüstü kongrenin ardından en önemli gündem yerel seçimler olacak. AK Parti tüm enerjisini yerel seçimlere harcayacak.