AK Parti'de yerel seçim takvimi! Strateji ekibi bugün toplanıyor
Son dakika haberi | AK Parti'de 2024'te yapılacak yerel seçimler için hazırlıklar başladı. Adaylık için başvuruların kasım ayının ilk haftasında, temayül yoklamalarının ise kasım ayının ikinci haftasında yapılması planlanıyor. Aday tanıtım ve beyanname toplantısının ise ocak ayının son haftasında birlikte yapılacağı öğrenildi.
AK Parti, yerel seçim takvimini netleştirmeye başladı. Edinilen bilgilere göre, yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları ağustos ayından itibaren başlayacak. AK Parti'de belediye başkan adaylarının vatandaşın sevdiği, çalışkan ve güler yüzlü isimlerden oluşması konusunda değerlendirmeler yapılırken, 3 dönem veya daha fazla belediye başkanlığı yapan isimlerin yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği ile ilgili süreç ise ağustos ayında yapılacak MYK toplantısında belirlenecek.
GÖZLER ERDOĞAN'DA
Hürriyet'in haberine göre MYK toplantısında, söz konusu belediye başkan adaylarının yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği ve nasıl bir yol izleneceği ile ilgili konuya Başkan Erdoğan karar verecek. AK Parti kurmayları, milletvekili ve kabinede büyük değişimler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı şekilde belediye başkanlarında da vatandaşın değişim beklentisine karşılık vereceğini ifade ediyor.
STRATEJİ EKİBİ BUGÜN TOPLANIYOR
Öte yandan, AK Parti'de yerel seçimler için oluşturulan strateji ekibi kampanya sürecinin belirlenmesi için çalışmalarına başladı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Sekreter Fatih Şahin ile Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Mustafa Şen, Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Ömer İleri, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Leyla Şahin Usta'dan oluşan ekip bugün bir toplantı daha yapacak.
AK Parti'nin büyükşehirlerde yaptırdığı anketlerde Suriyeliler ve ekonomik durumun seçmenin en çok rahatsız olduğu konuların başında geldiği belirtiliyor. AK Parti kurmayları, "Sadece bunların varlığı seçimi kaybettirmiyor, başka etkenler de var. Adayların etkisi önemli. Bu bir bütün. Muhalefetin adayı, sizin adayınız vs. Seçilme şekliniz, kampanyanız bunların hepsi bütünlük oluşturuyor. İstanbul'u almak için elimiz çok güçlü" değerlendirmesini yaptı.
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