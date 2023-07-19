AK Parti’de yerel seçim takvimi! Strateji ekibi bugün toplanıyor

AK Parti'nin büyükşehirlerde yaptırdığı anketlerde Suriyeliler ve ekonomik durumun seçmenin en çok rahatsız olduğu konuların başında geldiği belirtiliyor. AK Parti kurmayları, "Sadece bunların varlığı seçimi kaybettirmiyor, başka etkenler de var. Adayların etkisi önemli. Bu bir bütün. Muhalefetin adayı, sizin adayınız vs. Seçilme şekliniz, kampanyanız bunların hepsi bütünlük oluşturuyor. İstanbul'u almak için elimiz çok güçlü" değerlendirmesini yaptı.

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