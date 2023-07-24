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MHP lideri Bahçeli’den Lozan açıklaması! Yerel seçimleri işaret etti

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 24.07.2023 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023
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MHP lideri Bahçeli’den Lozan açıklaması! Yerel seçimleri işaret etti

Son dakika haberleri… Devlet Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi, Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümünde, '2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' temasıyla 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlık sürecini resmen başlatmıştır.” açıklaması yaptı.

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