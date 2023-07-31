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İşte yeni kentsel dönüşüm formülü! Kira yerine geçici ev desteği

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 31.07.2023 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
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İşte yeni kentsel dönüşüm formülü! Kira yerine geçici ev desteği

Hükümet İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için yeni bir planı devreye sokmaya hazırlanıyor. Yeni plana göre, kentsel dönüşümden faydalananlar artık evleri bitene kadar kiralık daireler yerine "geçici evlere" yerleştirilecek. Böylelikle, piyasadaki kira talebinin de önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kentsel dönüşüm için yeni bir formül devreye giriyor. Amaç hem kentsel dönüşümü hızlandırmak hem de evi yenilenenlerin kira mağduru olmasını engellemek.

Hükümet, evi kentsel dönüşüme girenlere kira yardımı yerine inşaat tamamlanana kadar "geçici ev" formülü üstünde duruyor.

Örneğin yaşadığınız evde kentsel dönüşümden faydalanmak istediniz. Önceki formüle göre kira desteği alıyordunuz ancak bundan böyle kentsel dönüşüme girmek isteyenlerin cebinden 5 kuruş para çıkmayacak.

Yeni formüle göre kentsel dönüşümden faydalanacak kişiler artık rezerv alanlarda yapılan binalarda ücretsiz bir şekilde konaklama imkanına sahip olacak.

Planlanan düzenleme ile fahiş kira artışlarının da önüne geçilmeye çalışılacak.

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