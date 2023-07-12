İstanbul'da kentsel dönüşüm | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: 11 yılda 127 milyar 926 milyon liralık yatırım
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da 2012'den bugüne kadar kentsel dönüşüm kapsamında 127 milyar 926 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'un 39 ilçesinde, 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.
İstanbul'u, deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı dirençli hale getirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Özhaseki, İstanbul'da yaklaşık 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladıklarını dile getirdi.
Mehmet Özhaseki, "142 bin 548'i Bakanlığımız eliyle olmak üzere, özel sektör ile toplam 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor. 2012'den bugüne kadar kentsel dönüşüm kapsamında 127 milyar 926 milyon lira değerinde yatırım gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.
İstanbul'da acil dönüşmesi gereken 600 bin bağımsız bölüm başta olmak üzere, toplam 1,5 milyon konutu 5 yıl içerisinde dönüştüreceklerini aktaran Özhaseki, İstanbul'da kentsel dönüşümle evini dönüştürenlere, bugüne kadar Bakanlık olarak, 4 milyar 191 milyon 500 bin lira kira yardımı yaptıklarını da kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ'den 42 il için fırsat geldi! 568.263 TL ile 4.500.000 TL arası olacak! İstanbul ve Ankara'da var! 1+1, 2+1, 3+1 daire fiyatları...
- Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni öldü mü, neden öldü? Seyyid Abdulbaki El Hüseyni kimdir, hastalığı neydi?
- Aile Destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak 2023? Aile destek ödemesi Temmuz ayı ne kadar, kaç TL yatacak?
- İzmir deprem son dakika 2023! 12 Temmuz İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 15 Temmuz Şehitler ve FSM geçiş ücreti kaç para oldu? Tek yön...
- Torba yasa ile 45 - 46 - 47 - 48 - 49 yaşındakilere gün doğacak! EYT şartsız 3600 - 5000 primle erken emeklilik! Staj ve çıraklık, Bağkur tescil affı, kademeli...
- Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı? Asil ve yedek aday sorgulama ekranı...
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS sonuçları ayın kaçında açıklanacak?
- Emekli 2023 yeni zam hesabı geldi! Emekliye: 10.125 TL, Memura: 14.810 TL maaş! %19.77 enflasyon farkı + %5 seyyanen artış, intibak...
- Ek ders ne zaman yatar 2023? Haziran ayı ek ders ücreti zamlandı mı, arttı mı?
- Öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman yapılacak? Öğrenciye vergisiz kimler yararlanabilecek, yaş şartı var mı?
- Temmuz ayı sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Aile Destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?