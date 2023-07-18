İstanbul'un kentsel dönüşümü! Kentsel dönüşüm kapsamında rezerv alanlara konut yapılacak
Kentsel dönüşümde İstanbul için ayrı bir parantez açıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, özel bir birim kurulacağını duyurarak 350 bin yeni konut yapılacağını söyledi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi değerlendirdi.
İstanbul'un kentsel dönüşüm için yeni bir dönem başlıyor. Riskli yapıların yerine rezerv alanlara sağlam konutlar yapılacak. İstanbul'da riskli 1,5 milyon konut var. Avrupa Yakasında 200 bin konut, Anadolu Yakası'nda 150 bin konut inşa edilecek.
PLANLAMALAR DEVAM EDİYOR
Olcay Selvi'nin açıklamaları: Bu aslında İstanbul için önemli ve sevindirici gelişme. 6 Şubat'ta yaşadığımız depremi unutmadık. Seçim oldu kadrolar değişti ama devletteki süreklilik devam ediyor. Planlamalar aynı şekilde devam ettiriyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki önemli açıklamalarda bulundu. Planlamalar aynı şekilde devam ediyor.
1,5 MİLYON RİSKLİ KONUT
İstanbul'da bir ekip kurulacak. Yerel yönetimlerden de görevliler olacak. İstanbul'da 6,5 milyon konut var ve bunun 1,5 milyonu riskli durumda. Acilen yapılması gereken konut sayısı en az 600 bin civarında. Sadece hükümetin veya yerel yönetimlerin değil vatandaşın da ince hesaplar yapmadan bu işe katılması lazım. Evet İstanbul'da bu işler için özel bir ekip kurulacak ama bu ekibin en önemli üyesi vatandaş olacak.
REZERV ALANLARI NERELER?
Burada vatandaş evinin biraz büyük olması için yaklaşan bir depremi göz ardı etmemli. İşte bu ince hesaplara girmeden hükümete ve yerel yönetimlere destek verip hızlanmak gerekiyor. Avrupa Yakası'nda Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir; Anadolu Yakası'nda Tuzla ve Sultanbeyli rezerv alanlar olarak belirlenmiş durumda. Buralarda konut yapılması için hazırlıklar son hızla devam ediyor. Yerinde dönüşüm olanlar da çok önemli olacak.
VATANDAŞ DESTEK OLMALI
İstanbul'da her mahallede 2 bina yıkılsa kocaman bir hapishaneye döner ve kimse yerinde çıkamaz. Bu sadece kendimizin sağlığı değil toplum sağlığı açısından da çok önemli. İşte bu yüzden bu işin en önemli ayağa kesinlikle vatandaş. Eğer ki insanlarımız kendini düşünmezse kim olursa olsun bu işe bir çözüm üretmez. Burada en önemli kriter vatandaşın bu işe destek vermesi gerekir.
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