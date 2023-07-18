İstanbul’un kentsel dönüşümü! Kentsel dönüşüm kapsamında rezerv alanlara konut yapılacak

VATANDAŞ DESTEK OLMALI

İstanbul'da her mahallede 2 bina yıkılsa kocaman bir hapishaneye döner ve kimse yerinde çıkamaz. Bu sadece kendimizin sağlığı değil toplum sağlığı açısından da çok önemli. İşte bu yüzden bu işin en önemli ayağa kesinlikle vatandaş. Eğer ki insanlarımız kendini düşünmezse kim olursa olsun bu işe bir çözüm üretmez. Burada en önemli kriter vatandaşın bu işe destek vermesi gerekir.