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İşte yeni kentsel dönüşüm formülü! Kira yerine geçici ev desteği

A Haber
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Giriş: 31.07.2023 09:44
Güncelleme:31.07.2023 09:47
Hükümet İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için yeni bir planı devreye sokmaya hazırlanıyor. Yeni plana göre, kentsel dönüşümden faydalananlar artık evleri bitene kadar kiralık daireler yerine "geçici evlere" yerleştirilecek. Böylelikle, piyasadaki kira talebinin de önüne geçilmesi hedefleniyor.
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