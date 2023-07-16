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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz A Haber'de soruları yanıtlıyor!

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Giriş Tarihi: 16.07.2023 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz A Haber’de soruları yanıtlıyor!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Haber’de gazetecilerin sorularını canlı yayında yanıtlıyor. Yılmaz, "Türkiye'ye daha fazla sermaye girişi olacak" ifadelerini kullandı.

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