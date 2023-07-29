Megakent'in kronik yarası: İETT araçları! İETT'de iflasın rakamı 1850

İstanbul'da her gün İETT otobüsü ve metrobüs arızaları yaşanıyor. 1 günde 1850'den fazla araç arıza yaptı. İETT araçlarında arızalar yüzde 60 arttı. Peki arızaların sebebi ne? İETT araçları neden sürekli arızalanıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan İTÜ Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi.

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