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Megakent'in kronik yarası: İETT araçları! İETT'de iflasın rakamı 1850

A Haber
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Giriş: 29.07.2023 09:57
İstanbul'da her gün İETT otobüsü ve metrobüs arızaları yaşanıyor. 1 günde 1850'den fazla araç arıza yaptı. İETT araçlarında arızalar yüzde 60 arttı. Peki arızaların sebebi ne? İETT araçları neden sürekli arızalanıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan İTÜ Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi.
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