Son dakika | Rekabet Kurumu'ndan Google'a soruşturma
Rekabet Kurulunca Alphabet Inc, Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında soruşturma açıldı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Alphabet Inc, Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti'den oluşan ekonomik bütünlüğün, çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetleri faaliyetlerine ilişkin bağlama ve kendini kayırma davranışlarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik söz konusu şirketlerden oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Öte yandan, Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma açılması kararı, teşebbüs ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettikleri, ceza ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1999-2008 arası sigorta girişi olana 5 yıl kazanç müjdesi! EYT'yi kaçırana erken emeklilik şansı geldi! SGK 2023 prim, yaş tablosu...
- THY İstanbul Arnavutköy kura başvuru sonuçları açıklandı mı? THY Emlak Konut Yenişehir evleri kura sonuçları NİHAİ isim listesi...
- ÖSYM sınav ücretleri ne zaman yatacak 2023? YKS, LGS sınav ücretleri ayın kaçında yatacak 2023?
- 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu son dakika? Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı?
- Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? Asgari ücret zam oranı bugün belli olacak mı? 2023 Temmuz ayı...
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, belli olacak 2023? YKS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? TYT, AYT, YDT...
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuç takvimi açıklandı mı?
- Harfi harfine uyanlar anında zayıflıyor! 4 ayda iğne ipliğe döndü! İşte, Işın Karaca'nın 32 kilo verdiren diyet listesi!
- Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bayram tatili 9 gün mü, ayın kaçında başlıyor?
- Türkiye - Galler maçı hangi kanalda? Türkiye - Galler ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- Gençlere bayram ikramiyesi verilecek mi? Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek 2023?
- Haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödeme tarihleri açıklandı mı?