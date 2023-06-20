Rekabet Kurulu'ndan ABD devi Google'a soruşturma! Dünyaya emsal olacak
Rekabet Kurulu, Google ön araştırmasını tamamladı. Ön araştırmada, ABD’li şirketin reklamcılık tedarik zincirinin her aşamasında hakim duruma geldiği tespit edildi. Kurul, 5 şirkete soruşturma başlattı.
Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nin reklamlarda rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle suçladığı Google'a Rekabet Kurulu da soruşturma başlattı. Kurul, reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetleri faaliyetlerine ilişkin Alphabet Inc, Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama şirketiyle ilgili ön araştırması sonucu soruşturma kararı aldı.
NE İNCELENDİ?
Soruşturmanın diğer ülkelere de 'emsal' niteliği taşıyacağı belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, Rekabet Kurulu'nun ön araştırmasında Google'ın YouTube platformu aracılığıyla video bazlı görüntülü reklamcılık hizmetleri pazarında sahip olduğu pazar gücünden faydalanarak hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiaları incelendi. Google'ın 2016'dan itibaren YouTube'da reklam yayımlamak isteyenlere, yalnızca kendi reklam teknolojisi hizmeti Display&Video 360 ve Google Ads'i kullanmayı zorunlu tuttuğu, bunun pazarda yaratabileceği olası etkiler mercek altına alındı. Google'ın açık görüntülü reklamcılık hizmetleri kapsamında gerçekleşen ihalelerde, buradaki tedarik zincirinde sahip olduğu pazar gücünü rakiplerinin, yayıncıların ve reklam verenlerin aleyhine, kendi lehine kullandığı iddiaları incelendi.
HEPSİ KENDİ ŞİRKETLERİ
Ön araştırmada Google'ın açık görüntülü reklamcılık teknolojisi tedarik zincirinin her bir aşamasında faaliyet gösterdiği ve bu aşamaların her birinde önemli pazar gücüne sahip olduğu tespit edildi. Bu çerçevede Google'ın, üçüncü taraf yayıncılara ait internet sitelerinde yayımlanacak çevrim içi görüntülü reklamların belirlenmesi için anlık olarak gerçekleşen ve milisaniyeler içerisinde sonuçlanan ihalelerde kendi reklam teknolojisi hizmetlerini üçüncü taraf reklam teknolojisi hizmetlerine göre avantajlı konuma getirip getirmediği hususu da incelendi. Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli buldu. 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un 'Hakim Durumun Kötüye Kullanılması' başlıklı 6'ncı maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verildi.
AB İHLALLE SUÇLADI
AB Komisyonu da Google'a reklam teknolojilerinin birlik rekabet kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle resmi suçlama yöneltmişti. Komisyon, Google'ın reklam teknolojisi "adtech" sektöründe rekabeti bozarak AB antitröst kurallarını ihlal ettiğine dair ön görüşünü bildirmişti. Komisyonun açıklamasında, Google'ın 2014'ten bu yana reklam piyasalarında ve seçiminde kendi hizmetlerinin tercih edilmesi için konumunu kötüye kullandığı, bunun şirketin kendi hizmetlerine daha yüksek ücret almasına imkân sağladığı belirtilmişti.
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