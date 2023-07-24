Google'a rekor tazminat! O hakları ihlal etti...
ABD'de federal mahkemede, Google'ın bir yazılım geliştiricisinin patent haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle rekor bir tazminat ödemesine hükmetti. İşte detaylar...
İngiliz medyasının haberine göre, Texas eyaletinin Waco kentindeki federal mahkemede jüri, bir yazılım geliştiricisinin patent haklarını ihlal ettiğini gerekçe göstererek Google'ın 338,7 milyon dolar tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.
Google sözcüsü, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şirketin karara itiraz edeceğini belirterek Google'ın her zaman teknolojiyi bağımsız olarak geliştirdiğini savundu.
New York merkezli Touchstream'in 2021'de açtığı davaya göre, şirketin kurucusu David Strober, videoları akıllı telefon gibi küçük bir cihazdan televizyon gibi daha büyük bir cihaza "taşımak" için 2010 yılında teknoloji icat etti.
Google, Aralık 2011'de Touchstream ile teknolojisi hakkında görüştü ancak iki ay sonra ilgilenmediğini söyledi. Google, Chromecast medya akış cihazlarını 2013 yılında piyasaya sürdü.
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