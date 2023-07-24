Google’a rekor tazminat! O hakları ihlal etti...

New York merkezli Touchstream'in 2021'de açtığı davaya göre, şirketin kurucusu David Strober, videoları akıllı telefon gibi küçük bir cihazdan televizyon gibi daha büyük bir cihaza "taşımak" için 2010 yılında teknoloji icat etti.

Google, Aralık 2011'de Touchstream ile teknolojisi hakkında görüştü ancak iki ay sonra ilgilenmediğini söyledi. Google, Chromecast medya akış cihazlarını 2013 yılında piyasaya sürdü.