Google medya kuruluşlarını sömürüyor! Reklam gelirinin kırıntısını veriyor

Tüm dünyada milyarlarca insanın ve kurumların verilerini kullanarak her yıl rekor gelir elde eden Google, medya kuruluşlarının telif haklarını ise hiçe sayıyor. Google'ın bu uygulamasına Batı medyasından tepki yağıyor. Peki Google gerçekten medya sektörünü sömürüyor mu? Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel önemli değerlendirmelerde bulundu.

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