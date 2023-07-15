Yeniden diriliş destanı! Koşarak şehadete giden İlhan Varank’ın ablası A Haber’de

Ben o gece çok tedirgindim çünkü 80 darbesini çok yakından yaşamış bir insandım. Başörtülü olduğu için üniversite okuyamamış bir insan olarak çok tedirgindim. Anne olarak evlatlarınızı düşünüyorsunuz benim yaşadıklarımı niye evlatlarım yaşasın diye düşüncelere kapılıyorsunuz. Artık Türkiye'de demokratik şekilde oyumuzu kullanıp istediğimiz şekilde yaşarken neden bunlar olsun? Bizim çocukluğumuzda babam geç saatlere kadar sokakta kalamazdı.