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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

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Giriş Tarihi: 15.07.2023 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan 15 Temmuz darbe girişiminin 7. yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan sözlerinde "15 Temmuz’da devletine, milletine, istiklâline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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