15 Temmuz: Bir milletin direnişi! Can pahasına destansı direniş

Oğlumla şehit düşmeden 10 dakika önce konuştum. Oğlum o gün 3/4 defa beni aradı. Ben o gün biraz rahatsızdım gelip doktora götürmek istedi o yüzden o gün o kadar sık aradı beni. Ama doktor da bir şey demiyordu. İçim de bir yangın bir sıkıntı vardı ama bir türlü sebebini çözmedim. Ahmet yurt dışına gidecekti veda için İstanbul'a gelecekti ben de veda için gelme dedim. O da elimi öpmeden gitmeyeceğini söyledi.