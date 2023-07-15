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15 Temmuz gazisi Vahide Şefkatlioğlu: Eşsiz evlatsız yaşanabilir ama vatansız yaşanmaz

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 15.07.2023 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023
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15 Temmuz gazisi Vahide Şefkatlioğlu: Eşsiz evlatsız yaşanabilir ama vatansız yaşanmaz

FETÖ’nün 15 Temmuz hanin darbe girişiminde gazilik mertebesine yükselen Vahide Şefkatlioğlu,o karanlık gecede yaşananları çok etkili bir biçimde gözler önüne serdi. Eşi, kendisi ve çocukları ile birlikte sokağa çıktıklarını ifade eden Şefkatlioğlu, eşinin o gece şehit olduğunu bildirerek, “Eşsiz, anasız, babasız, evlatsız yaşanabilir ama ben vatansız yaşayamam. Vatanımızda rahat bir şekilde yaşıyoruz.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca sağ bacağımdan tam 46 ameliyat geçirdiğini ifade eden Şefkatlioğlu, “15 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra doktorlar bacağımın kesileceğini açıkladılar. Bacağım kesildi. Sağ bacağımdan tam 46 ameliyat geçirdim. Ama dimdik ayaktayım. Vatan, millet ve evlatlarım için...” mesajını verdi.

15 Temmuz darbe girişiminin 7. yılında A Haber, şehit ve gazilerimizi anmaya devam ediyor.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında A Haber'e konuk olan ve 15 Temmuz darbe girişiminde hem eşini hem bir bacağını kaybederek 2 aydan fazla yoğun bakımda kalan Gazi Şefkatlioğlu şunları kaydetti:

"DARBEYİ DUYUNCA ÜSTÜMÜ GİYİP DIŞARI ÇIKTIM"

"Esenler'de Atatürk Havlimanı'na giderken tank üstümüzden geçti. Saat 20.00 gibiydi. Eşimin 15 günlük izini vardı. Biz 15 Temmuz'da eşimle birlikte eşyalarımızı ve boyalarımızı aldık. Eşim evin tavanını felan boyadı. Ondan sonra eşime çayını verdim. Ardından ben uyudum. Eşimde 'namaz kılıp diğer yerleri boyarım' demişti. Piknik planımız vardı. Evi boyadığımız için gitmeyi düşünmüyorduk. Küçük kızım geldi 'anne teyzem arıyor' dedi. Ben telefona bakamadım. 3. kez kızım geldiğinde açtım. Kardeşim 'abla darbe olmuş haberin var mı?' dedi. Benim aklıma direkt Suriye geldi. Her akşam Suriye'yi izliyor ve ağlıyordum. Onları hatırlayınca 'ülke elden gidecek' herhalde diye düşündüm. Koştum ve eşime 'darbe olmuş' dedim. Bana 'deli misin? Ne darbesi?' dedi. Eşim televizyonu açtı ve olanları takip etti. Darbeyi duyunca üstümü giyip dışarı çıktım.

"ÜZERLERİMİZE TANKLARI SÜRECEK KADAR CANAVARLAŞMIŞ"

Biz vatanımız ve bayrağımız için yaşıyoruz. Normalde çok korkan birisiyim. Ama o gün ben ben değildim. Eşimden önce koştum. (FETÖ'cüler) Bizim verdiğimiz vergilerle bizim silahlarımıza bize böyle bir ihanet yapılacağını bilmiyorduk. Bunlar bizim içimizde yetişen ajanlardır. Ben, oğlum ve eşim saat 22:30 gibi Esenler'den Dörtyol'a doğru ilerledik. Önce imanımız ve bayrağımızla yola koyulduk. Üzerlerimize tankları sürecek kadar canavarlaşmış olacaklarını düşünmüyorduk. Başımıza Başkan Erdoğan gibi bir komutan ve gençler varken bu ülke yıkılmayacak Allah'ın izniyle. Daha sonra atış alanına doğru yürüdük. Ve orada 'burayı korduk ve aldık' dediler. Amacımız havalimanına gidip Başkan Erdoğan'ı karşılamaktı. Eşim 'sen eve git' dedi ama ben 'ölme var dönmek yok' dedim. Otobana çıktık ve orada yürüdük... Orada insan seli vardı. ABD'nin hain uşakları tankları insanların üzerine sürdüler. Tanktan ateş açmaya başladılar.

"TANK ÜSTÜMÜZDEN GEÇTİ"

Eşimle birlikte bariyerlerin üzerinden atlayacaktık. Eşim bacağını bariyerin üstüne koydu. Ben de bariyerlerin altından geçeyim dedim. Tam o esnada tank eşim ile benim üstümden geçti. Esenler'de 6 şehit verdik. Benimle birlikte gazi olan bir kardeşimiz 'ablayı kurtaralım' dediler. Sol bacağımı kaybettim ve protez var. Gururla ve onurla taşıyorum.

"EŞİM ŞEHİT OLDU! BİR BACAK DEĞİL 1000 BACAK FEDA OLSUN"

Bir bacak değil 1000 bacak feda olsun. 2 aydan fazla yoğun bakımda kaldım. 1 yılda hastanede yattım. Eşimin vefatını 1.5 ay sonra öğrendim. Eşim o gece o anda şehit düştü. İlk uyandığımda 'vatan kurtuldu mu?' dedim. 'Evet kurtuldu' dediler.

"EŞSİZ, EVLATSIZ YAŞANABİLİR AMA VATANSIZ YAŞANMAZ"

Eşsiz, anasız, babasız, evlatsız yaşanabilir ama ben vatansız yaşayamam. Vatanımızda rahat bir şekilde yaşıyoruz. 15 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra doktorlar bacağımın kesileceğini açıkladılar. Bacağım kesildi. Sağ bacağımdan tam 46 ameliyat geçirdim. Ama dimdik ayaktayım. Vatan, millet ve evlatlarım için. Ezanımızı vatanımız çok değerli. Biz dünyaya karşı tek devlet tek millet olarak ayakta duruyoruz.

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN ARKASINDAYIZ"

Komutanımız (Başkan Erdoğan) arkamıza durduğu sürece biz de onun arkasındayız. Kanımın son damlasına kadar. Şehit evladı olmak çok gurur verici bir şey. Çocuklarım çok gururlular. Bir daha olsa bir kez daha sokağa çıkarım. Onlara karşı dimdik ayaktayım.

"KIZIM, ŞEHİDİMİZİN KUZENİNİN OĞLU İLE EVLİ"

Kızım, 15 Temmuz şehidi Muhammet Fazıl Demir'in kuzeninin oğlu ile evli. 1 yaşında torunum var. 1 tane de yolda geliyor.

"EŞSİZ YAŞANABİLİR! VATANSIZ YAŞANMAZ"
15 Temmuz’un “Kanadı kırık” yetimleri!

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