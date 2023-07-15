15 Temmuz gazisi Vahide Şefkatlioğlu: Eşsiz evlatsız yaşanabilir ama vatansız yaşanmaz

"EŞSİZ, EVLATSIZ YAŞANABİLİR AMA VATANSIZ YAŞANMAZ"

Eşsiz, anasız, babasız, evlatsız yaşanabilir ama ben vatansız yaşayamam. Vatanımızda rahat bir şekilde yaşıyoruz. 15 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra doktorlar bacağımın kesileceğini açıkladılar. Bacağım kesildi. Sağ bacağımdan tam 46 ameliyat geçirdim. Ama dimdik ayaktayım. Vatan, millet ve evlatlarım için. Ezanımızı vatanımız çok değerli. Biz dünyaya karşı tek devlet tek millet olarak ayakta duruyoruz.

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN ARKASINDAYIZ"

Komutanımız (Başkan Erdoğan) arkamıza durduğu sürece biz de onun arkasındayız. Kanımın son damlasına kadar. Şehit evladı olmak çok gurur verici bir şey. Çocuklarım çok gururlular. Bir daha olsa bir kez daha sokağa çıkarım. Onlara karşı dimdik ayaktayım.

"KIZIM, ŞEHİDİMİZİN KUZENİNİN OĞLU İLE EVLİ"

Kızım, 15 Temmuz şehidi Muhammet Fazıl Demir'in kuzeninin oğlu ile evli. 1 yaşında torunum var. 1 tane de yolda geliyor.