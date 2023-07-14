15 Temmuz’da hangi lider neredeydi? İşte Başkan Erdoğan’ın demokrasi mücadelesi
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. O karanlık gecede FETÖ'cü hainlere millet "dur" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın millete "meydanlara inin" çağrısıyla milyonlar tek yürek oldu, ellerde Türk bayrağı, yüreklere vatan aşkı eklenince darbeciler de kaçacak delik aradı. Milli iradeyi ölümüne savunan Başkan Erdoğan, darbecilere geçit vermedi. Peki Başkan Erdoğan, milletiyle darbecilere meydan okurken, muhalefet partilerinin liderleri ne yapıyordu? İşte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve diğer liderin neler yaptığını anlatan Analiz haberimiz…
Tarih her şeyi yazdı. Korkup kaçan da kalıp cesaret ve kahramanlıkla mücadele eden de not edildi. Takvim yaprakları 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde bu şanlı ülke zor bir sınavla daha karşı karşıya kaldı. Mehmetçiğin içine sızan hainlerin silah doğrulttuğu halk, göğsüyle vatanı siper etmek için sokaklara çıktı.
İstanbul Boğazı'nda tanklar köprüleri tuttu. Ankara'da ise Genelkurmay Karargahı'ndaki asker üniforması giymiş teröristler, komutanları rehin aldı. Ancak asıl hedef Marmaris'te bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Bir suikast timi yola çıkarıldı. Ailesi ve korumalarıyla birlikte oturan Başkan Erdoğan'a darbe girişimiyle ilgili bilgi geldi. Ardından hızla bir karar verdi Erdoğan. Tehdide boyun eğmemeye kararlıydı. Ve demokrasi tarihine geçecek o çağrıyı yaptı.
İşte "meydanlara inin" çağrısıyla bir millet adeta küllerinden doğdu. Sokağa çıkan milyonlarca insan, köprü ve yollara koştu. Başkan Erdoğan ailesiyle birlikte İstanbul'a gitmek için harekete geçti. Suikast timi oteli ararken Başkan Erdoğan otelden ayrılmıştı. Erdoğan eğer 15 dakika geç kalsa tim belki de hedefine ulaşacaktı. FETÖ'nün iç savaş çıkarma planı hayata geçirilecekti. Başkan Erdoğan ve ailesini taşıyan uçak, İstanbul'a doğru hareket halindeydi.
Başbakan Binali yıldırım ise eşi Semiha Yıldırım'la birlikte İstanbul'dan Ankara'ya doğru yola çıktı. Güvenlik riski nedeniyle havayolu yerine karayolu tercih edildi. Başbakan'ın aracı hava saldırılarına karşı önlem olarak Bolu'ya değil, Kastamonu yoluna yöneldi. Güzergahta bulunan ve o dönem yapımı devam eden Ilgaz Tüneli'ne gelindi. Başbakan Yıldırım kaldığı evi karargaha çevirdi.
Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ise darbe girişimi sırasında Balgat'taki genel merkezdeydi. Bahçeli, kurmaylarıyla birlikte bir hiç düşünmeden darbeye karşı direnme kararı aldı.
Darbecilerin İstanbul'da Atatürk Havalimanını ele geçirmek istediklerinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da oradaydı. "Darbe olursa tankın önüne ilk ben çıkarım" diyen Kılıçdaroğlu, VIP salonu önünden darbecilerin gitmesini fırsat bilerek havalimanından hemen ayrıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, havalimanından ayrılırken yüzbinler, Başkomutan Erdoğan'ı karşılamak ve darbecilere direnmek için havalimanına akın ediyordu.
Darbe girişimi sürdüğü sıralarda Boğaziçi Köprüsü'nde vatandaşlar darbecilerle canı pahasına mücadele ediyordu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evi de Boğaziçi Köprüsü'nün hemen yanı başındaki Beylerbeyi'ndeydi. Akşener Boğaziçi Köprüsü'ne komşu iken darbe girişimini evinden izlemeyi tercih etti.
Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçak saatler 03.42'yi gösterdiğinde Atatürk Havalimanı'na indi. Etrafında çok sıkı tedbirler alınmıştı. Çünkü her an darbecilerin saldırısıyla karşı karşıya kalabilirdi. Erdoğan, havalimanına inerken binlerce vatandaş da havalimanındaki darbecilerle mücadeleyi kazanmıştı. Eli kanlı teröristlerin kullandığı tankların üzerine vatandaş çıkmıştı. Yaklaşık 20 bin kişi havalimanında Başkan Erdoğan'ı karşıladı. Başkomutan'a etten duvar ördü. Ellerinde Türk bayraklarıyla Erdoğan'ın etrafını saranlar, korumalarından daha yakın koruma sağladı.
Ardından da vatandaşların karşısına çıktı. Atatürk havalimanında halka seslenen Erdoğan, milletin aldığı silahların millete yöneltildiğini vurguladı. Millet İttifakı ortakları CHP ve İYİ Parti darbe girişimi sınavından geçememişti. Tarih her şeyi yazdı. Darbe girişimine karşı canını bu millete siper eden Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli adlarını dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazdırdı.
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