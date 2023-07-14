15 Temmuz’da hangi lider neredeydi? İşte Başkan Erdoğan’ın demokrasi mücadelesi

Tarih her şeyi yazdı. Korkup kaçan da kalıp cesaret ve kahramanlıkla mücadele eden de not edildi. Takvim yaprakları 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde bu şanlı ülke zor bir sınavla daha karşı karşıya kaldı. Mehmetçiğin içine sızan hainlerin silah doğrulttuğu halk, göğsüyle vatanı siper etmek için sokaklara çıktı.