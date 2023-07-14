15 Temmuz gecesi hainlere karşı durup şehit olan İbrahim Yılmaz’ın eşi A Haber’e konuştu

FETÖ KAZANAMADI

FETÖ bir cemaat değil FETÖ eli kanlı bir terör örgütüdür. Ancak bundan dolayı birçok cemaat zan altında kaldı. Bana bazen soruyorlar, 'Asker kıyafeti gördüğünde kötü oluyor musun? Mehmetçik'e karşı olumsuz hissin var mı? Neden olsa o kıyafete bürünmüş hainler tarafından eşin şehit edildi' diye. Ben de daima şunu söylüyorum; Şayet benim içimde Mehmetçik'e karşı içimde en ufak kötü bir his olursa FETÖ kazandı demektir. Asker benim askerim Mehmetçik benim Mehmetçik'im. İşte insanlar da bu ayrımı yapıp diğer tarikat ve cemaatleri bu işe karıştırmamalı.