15 Temmuz gecesi hainlere karşı durup şehit olan İbrahim Yılmaz’ın eşi A Haber’e konuştu
Darbeci FETÖ’cülere 15 Temmuz’da vücudunu siper eden ve vatan için canını veren isimlerden biri de İbrahim Yıldız’dı. Saraçhane’de vatanı için canını hiçe sayan şehit İbrahim Yıldız’ın eşi Esma Kılıçarslan Yılmaz A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. O gece millet kendini vatana siper etti. FETÖ'cü hainler milletin vergileriyle alınan silahları millete doğrulttu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla akın akın sokaklara çıkan vatandaşlar hainlere vatanı teslim etmedi.
O karanlık gecenin aydınlığa kavuşmasını sağlayan ülkenin geleceğini hainlere teslim etmeyen ve şehit düşen İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Kılıçarslan Yılmaz A Haber muhabiri Mehmet Karataş'a özel açıklamalarda bulundu.
Esma Kılıçarslan Yılmaz'ın öne çıkan sözleri:
"Eşim Saraçhane'de şehit düştü. Burada olmak bana hem gurur veriyor hem de hüzünlendiriyor. 15 Temmuz'a dair her şeye kronolojik olarak vakıf olduk. Fakat ömrünü Kur'an yolunda harcayan Allah'ın davası yolunda ömrünü yaşayan bir şehidin eşi olarak bazı söylemek istediklerim var. Kendisi kurra hafızdı, imam hatipti kendini bu yola adamıştı. Sürekli olarak gençlikten ümidi kestik gibi cümleler duyuyorduk.
"EŞİM ŞEHİT DÜŞTÜĞÜNDE 25 YAŞINDAYDI"
15 Temmuz'da şunu gördüm ki; dedeleri nasıl ki Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul'u fethettiyse bu Müslüman Türk gencinden de hiçbir şekilde ümit kesilmemesi gerekiyor. O gece bizim gençlerimiz bunu gayet iyi bir şekilde gösterdi ve ortaya koydu. Abdullah Olçoklar, Mahir Ayabaklar benim eşim İbrahim Yıldız'dan bile daha gençtiler ve bunu gösterdiler. Eşim şehit düştüğünde 25 yaşındaydı. Dün de bugün de yarın da aynı gücün ve imanın olduğunu görmüş olduk.
FETÖ KAZANAMADI
FETÖ bir cemaat değil FETÖ eli kanlı bir terör örgütüdür. Ancak bundan dolayı birçok cemaat zan altında kaldı. Bana bazen soruyorlar, 'Asker kıyafeti gördüğünde kötü oluyor musun? Mehmetçik'e karşı olumsuz hissin var mı? Neden olsa o kıyafete bürünmüş hainler tarafından eşin şehit edildi' diye. Ben de daima şunu söylüyorum; Şayet benim içimde Mehmetçik'e karşı içimde en ufak kötü bir his olursa FETÖ kazandı demektir. Asker benim askerim Mehmetçik benim Mehmetçik'im. İşte insanlar da bu ayrımı yapıp diğer tarikat ve cemaatleri bu işe karıştırmamalı.
DİN KİSVESİ ALTINDA YAŞAM TARZI DAYATMASI
Kur'an ve sünnet dışında yol tutan kimseye taviz verilmemesi gerekir. 15 Temmuz'da işte biz bunu gördük. FETÖ yaşadıklarını din olarak topluma kabul ettirme çabasında olan bir örgüttür. Bizim dinimizi iyi öğrenmemiz gerekiyor. Bizim vatan sevgisini dahi öğrendiğimiz kişi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'dir. Biz onun hayatını doğru öğrenirsek yolunu doğru tutarsak bir daha böyle şeyler yaşamayız.
ŞEHİDİN HİKAYESİ
15 Temmuz gecesi biz eşimle beraber değildik ben o sırada Almanya'daydım. Ailem beni Almanya'da yaşamak için çağırıyor ama ben gitmiyorum. Çünkü biz canından geçen bir şehide sahibiz ve bu vatanda kalmayı hak ediyoruz. Erzurum'dan buraya ailesini ziyarete geldik sonra ben ailemi ziyarete gittim. Eşim şehitlikten bahsederken 'Hani bir yemek yersiniz de onun tadı ağzınızda kalır ya' işte böyle tarif ederdi. Bir fırsat olsa vatan için cihada çıksam göğsümden şehit etseler derdi.
Ziyaret ettiğimiz şehitlikte yine bu duygulardan bahsederken burada mezar yerlerinin pahalı olduğunu öğrendik oradaki bir kişiden. O da 'Ben dünyalık mal değil de şehit dedelerime komşu olmak için buradan bir yer alırım' dedi. Şehit olmasında bir hafta önce böyle konuşmalar geçti bizim aramızda. Allah onun istediği bir şehadeti ona nasip etti. Vatanı için gerçekten göğsünü siper etti ve göğsünden vurularak şehit oldu."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Canan Karatay'ın yasak listesi! 'Yanından bile geçmeyin' Vücudu darmaduman ediyor! İşte o besinler...
- AI COVER NEDİR? Yapay zeka ai cover ile şarkı nasıl yapılır? Sanatçıların sesini kullanma özelliği...
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları - kontenjanları - bölümleri 2023! 2 yıllık - 4 yıllık bölümleri YKS başarı sıralaması!
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümleri 2023! Eskişehir Osmangazi Üniversitesi taban puanları kontenjanları, 2-4 yıllık bölümler!
- Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2023! Akdeniz Üniversitesi kontenjanları, 2-4 yıllık bölümler!
- YKS sınıf öğretmenliği taban puanları kaç? Kaç puanla öğretmen olunur? Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya Öğretmenliği taban puanları 2023!
- Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı? VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023! ÖTV'siz KDV'siz iphone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı güncel liste...
- 4A-4B tahsis numarasına göre memur maaş tarihleri 2023! Seyyanen zam yasalaştı mı? 14-15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?
- Hafıza 15 Temmuz müzesi nerede, nasıl gidilir? HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2023!
- 15 Temmuz 2023 bankalar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü banka, noter çalışıyor mu?
- Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Temmuz ayı zamlı emekli ve memur maaş takvimi açıklandı mı?
- KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman belli olur?