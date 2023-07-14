15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni yola çıktı

HER 15 TEMMUZ'DA BU GELENEĞİ SÜRDÜRECEĞİZ

"Ülkece darbe girişimine karşı milletçe verdiğimiz mücadelenin destanını trenlerimizin üzerinde gururla taşıyacağız. Kahramanca bir duruşla püskürttüğümüz hain darbe girişiminin unutulmaması, destanın hafızalarımıza kazınması için her 15 Temmuz'da bu geleneği sürdüreceğiz. Bu duygularla milli iradeye, özgürlüğe ve bağımsızlığa karşı açılan bu savaşta, canlarını ortaya koyan 251 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. O gece nesilden nesile aktarılacak büyük bir kahramanlık destanına imza atan 2 bin 740 Gazimize şükranlarımı sunuyorum. Geçmişten bugüne hayatları pahasına bu vatanımıza hayat veren tüm aziz şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Trenimizin yolu açık olsun."

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