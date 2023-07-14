15 Temmuz destanı | Millet göğsünü vatana siper etti! Kahramanlar A Haber’de

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HABER ALDIK VE..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldüreceklerini düşündük ve çok kötü olduk. O sırada eşim elinde Kur'an ile dua ediyor biz ağlıyoruz. Kenan Evren bir röportajında 'Eğer darbede halk sokağa çıksaydı bizim kaçmak için planımız vardı' diye anlatıyordu. Ben de bunu aklıma getirdim ve sokağa çıkmaya hazırlandım. Bir gölge bir nokta olmak istedim. Eğer millet olursa bunları kovalayabileceğimizi düşündüm. Ben kıyafetlerimi giydim dışarı çıktım ve asansöre geldiğimde Hayati Yazıcı bakanımız beni aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvende olduğunu söyledi ve telefonu kapattı.