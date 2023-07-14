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15 Temmuz destanı | Millet göğsünü vatana siper etti! Kahramanlar A Haber’de

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 14.07.2023 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023
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15 Temmuz destanı | Millet göğsünü vatana siper etti! Kahramanlar A Haber’de

15 Temmuz gecesi FETÖ’cülerin ele geçirmeye çalıştığı noktalardan biri de Şaraçhane oldu. Orada vatandaşlar göğüslerini hainlere siper ederek vatanı teslim etmediler. O gece orada neler yaşandığını 15 Temmuz gazisi Eyüp Tekin A Haber'de anlattı.

Eyüp Tekin'in canlı yayında anlattıkları:

"Ben İstanbul'da Fatih ilçesinde yaşıyorum. O gece evde oturuyordum ve A Haber'i takip ediyordum. Telefon geldi iş insanı bir arkadaşım aradı ve darbe olup olmadığını sordu. Ben yok öyle bir şey dedim. Arkadaşım bana köprüde olduğunu ve oranın askerler tarafından kapatıldığını söyledi. Ben de tabi darbe olayına imkan vermiyorum şüpheli paket olabileceğini düşünüyorum. Tabi sonradan komutan gelip bizim arkadaşımıza darbe olduğunu söyleyip evlere gitmelerini söylemiş.

"DARBEYİ DUYUNCA AĞLAMAYA BAŞLADIK"

Arkadaşımdan böyle haber gelince ben bütün televizyon kanallarını gezmeye başladım. Sonra ben tanıdığım bazı milletvekillerini aradım ama ulaşmadım. Sonra Hayati Yazıcı'yı aradım ve durumu ona anlattım o da bana bir kalkışmanın olduğunu söyledi. Tabi biz bunu duyunca eşimle beraber ağlamaya başladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir haber olup olmadığını sordum o da olmadığını söyledi ve telefonu kapattık.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HABER ALDIK VE..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldüreceklerini düşündük ve çok kötü olduk. O sırada eşim elinde Kur'an ile dua ediyor biz ağlıyoruz. Kenan Evren bir röportajında 'Eğer darbede halk sokağa çıksaydı bizim kaçmak için planımız vardı' diye anlatıyordu. Ben de bunu aklıma getirdim ve sokağa çıkmaya hazırlandım. Bir gölge bir nokta olmak istedim. Eğer millet olursa bunları kovalayabileceğimizi düşündüm. Ben kıyafetlerimi giydim dışarı çıktım ve asansöre geldiğimde Hayati Yazıcı bakanımız beni aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvende olduğunu söyledi ve telefonu kapattı.

"DOSTALARMI SOKAĞA ÇAĞIRDIM"

Tabi bu haberi alınca biz de yine bir ağlama durumu oldu. Koşar adımlarla AK Parti binasına gittim. Bu sırada herkesi sokağa davet etmek için paylaşımlar yaptım. Birçok dostumu arkadaşımı aradım. Ben Vatan Caddesi'ne gittiğimde 30-40 kişi vardı gençlik kollarından. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durumunun iyi olduğunu söyleyince herkes sevindi. Bu sırada Binali Yıldırım halkı sokağa çıkmaya davet etti.

HELİKOPTERLE TARADILAR

Bu haberden sonra tabi sokaklar dolmaya başladı her yerden insanlar gelmeye başladı. Helikopter geldi ve etrafı taramaya başladı. Kalın bir çınar ağacının sanki bıçakla kesilmiş gibi devrildiğini gördüm. Orada 3 şehit ve 6 gazimiz var. Arkadaşları hastanelere gönderdik. Helikopter sonra İl Emniyet Müdürlüğünü tarafı. Tabi bu sırada Emniyet Müdürlüğünü koruma talimatı geldi ve Vatan Caddesi'ndeki kalabalık o tarafa yöneldi.

"O GECE BİZ ASLAN KESİLDİK"

Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan halkı sokağa davet etti. Bu çağrıdan sonra sokaklar caddeler insan seline döndü. O sırada anons geldi ve Büyükşehir Belediyesi işgal edilmiş denildi. Tabi biz hemen buraya geldik. Burada başlarında bir albay olmak üzere 14 kişi vardı. Burada ateş emri verildi. O gece sokağa çıkan tüm kardeşlerimizin yüreğinde korku yoktu. Biz o gece adeta aslan kesildik. Burada bizi 7 defa taradılar. Burada vurulduğumu ilk olarak enişteme söyledim."

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