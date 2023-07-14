15 Temmuz direnişinin 7. yılı! TBMM’de neler oldu? AK Partili vekiller A Haber’de anlattı

TARİHİ LİDERLİK

Ama o gün milletimiz çok büyük bir direnişle destanla iradesine sahip çıkmıştır. Geleceğine sahip çıkmıştır. Millet bu ülkede kıyamete kadar hür ve özgür yaşayacağını bu organize girişime bu küresel FETÖ Terör Örgütü'ne göstermiştir. O gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu liderlik tarihe altın harflerle yazılmıştır. Dünya demokrasi tarihine milletin vesayete karşı darbe girişime karşı göstermiş olduğu bu mücadele altın harflerle yazılmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları demokrasi nöbetine davet etmesi çok önemli bir dönüm noktasıdır.