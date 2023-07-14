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15 Temmuz direnişinin 7. yılı! TBMM’de neler oldu? AK Partili vekiller A Haber’de anlattı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 14.07.2023 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023
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15 Temmuz direnişinin 7. yılı! TBMM’de neler oldu? AK Partili vekiller A Haber’de anlattı

FETÖ’cüler 15 Temmuz 2016 yılında ülkeyi işgal etmeye kalkıştı ancak karşısında vatan sevgisiyle dolu milleti buldu. Can pahasına sokaklara çıkan vatandaşlar göğüslerini vatana siper etti ve hainlere geçit vermedi. O gece hedef alınan yerlerden biri de TBMM oldu. O karanlık gece de olanları A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ve eski AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler anlattı.

15 Temmuz'da asker kılığına giren FETÖ'cüler vatanı ele geçirmeye kalkıştılar. Milletin vergisiyle alınan silahları millete doğrulttular. Karalık gecede 252 vatan evladı şehit olurken 2 binden fazla kişi de gazi oldu.

Hainlerin teslim almaya çalıştığı noktalardan biri de Türkiye Büyük Millet Meclis'i oldu. O karanlık gecede yaşananları A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ve eski AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler anlattı.

"MİLLETİN İRADESİNE DARBE GİRİŞİMİ"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül: 15 Temmuz ülkemiz için çok tarihi bir gün. Milletimize, ülkemize, istiklal ve istikbalimize yönelik hayasızca saldırıyı büyük bir destanla durdurmuştur. Buraya atılan bombanın anlamı milletin iradesine atılan bir bombadır. Milletin temsili olan Meclis'in bombalanması darbeciler tarafından çok iyi planmış bir durumdur. Çünkü millete karşı yapılan bir girişim söz konusudur. Milletin iradesine karşı yapılan bir darbe girişimidir.

TARİHİ LİDERLİK

Ama o gün milletimiz çok büyük bir direnişle destanla iradesine sahip çıkmıştır. Geleceğine sahip çıkmıştır. Millet bu ülkede kıyamete kadar hür ve özgür yaşayacağını bu organize girişime bu küresel FETÖ Terör Örgütü'ne göstermiştir. O gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu liderlik tarihe altın harflerle yazılmıştır. Dünya demokrasi tarihine milletin vesayete karşı darbe girişime karşı göstermiş olduğu bu mücadele altın harflerle yazılmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları demokrasi nöbetine davet etmesi çok önemli bir dönüm noktasıdır.

"MİLLETİN İRADESİNE HİÇBİR TANK, SİLAH VE F-16 İŞLEMEZ"

O karanlık gecede Meclis'in açık olması çok önemlidir. 'Milletin vermiş olduğu desteğe gösterdiği iradeye ben burada sahip çıkıyorum' mesajıdır. Biz o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile o gece Meclis'te bulunduk. Milletin iradesine karşı atılan bombalara karşı buradayız mesajı verdik. Milletin iradesine hiçbir tank, silah ve F-16 işlemez. Milletin iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur.

TANKLARA KARŞI MÜCADELE

Eski AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: 15 Temmuz bütün Türk tarihinde; o gece Türk milletinin vermiş olduğu mücadele olarak yazıldı. Vatandaşlarımız çok büyük bir mücadele sergiledi. AK Parti dönemindeki kazanımları kaybetmemek adına, demokrasisine sahip çıkma adına, milli iradesine sahip çıkma adına hakikaten o gün sokaklara inerek göğsünü adete tanklara uçaklara ve helikopterlere siper etti. Ve o alçak yakın mesafeden vatandaşlara ateş açtı.

KARANLIK GECE AYDINLIĞA DÖNDÜ

O gece FETÖ'nün çirkin yüzünü dünyaya gösterdiği bir gece oldu. Ama aynı zamanda milletimizin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kararlı duruşunu sergilediği bir gece oldu O gün milletimiz bu kararlı duruşu ile kapkaranlık gece olarak planlanan geceyi aydınlığa çevirdi. Bundan dolayı ben milletimizin her bir ferdini kutluyorum.

BİR İLKLERİ YAŞADIK

O gece tabi TBMM'nin açılması çok büyük bir olaydı. Darbeler tarihine baktığımız zaman böyle bir olay yok. Biz Çankaya Köşkü'nde yaptığımız görüşmede Meclis'in açılması kararını aldık ve Meclis'e geldik. Meclis'in açılması darbenin başarısız olduğunu bütün dünyaya göstermiş oldu. Ondan sonra bu alçakların kanlarını tepelerine sıçradı ve Meclis'i bombaladılar. Buraların ve başka yerlerin vurulması onların başarısız olacağını gösterdi. İlk defa bir Cumhurbaşkanı darbeye karşı dik durdu, milleti sokaklara çağırdı.

15 Temmuz’DA TBMM’de neler oldu? 15 TEMMUZ'DA TBMM'DE NELER OLDU?
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