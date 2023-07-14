15 Temmuz gecesi neler yaşandı? Eşi şehit olan 15 Temmuz gazisi Vahide Şefkatlioğlu A Haber’de

"MİLLETİN SİLAHINI MİLLETE DOĞRULTTULAR"

Ben üstümü giydim dışarı çıkmak için eşim benim çıkmamı istemedi oğlumla beraber gideceğini söyledi ama ben de onlarla beraber gittim. O zaman 9 ve 16 yaşında olan kızlarımı evde bırakıp eşim ben ve oğlum dışarı çıktık. Ben bir darbe görmedim. Suriye'de gibi bir şey oluyor sandım ancak durum öyle değilmiş. Bizim vergilerimizle alınan silahları hainler bize doğrultmuşlar. Onlar hiçbir zaman Türk askeri olmamış ve olmadılar. Onlar bu vatanı bölmek için taklit yapan bizimle beraber gibi görünüp milletin parasıyla alınan tankları milletin üstüne sürenler.