Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 15 Temmuz, Türkiye’yi bir kere daha vatan kıldığımız gecedir

15 Temmuz'da bayrağın yere inmediğine şükrettiğini söyleyen Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızı mahcup etmedik, vatanımızı böldürtmedik, milli iradeye sahip çıktık. Bundan böyle 15 Temmuz diriliş ruhu içimizde, ruhumuzda, benliğimizde yaşamaya devam edecek. Tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da vatanımızı, bayrağımızı savunacağız" diye konuştu.

Bakan Göktaş daha sonra bakanlık bünyesindeki kurumlarda kalanlar ile bakanlık personelinin yazdığı mektup ve şiirler ile yaptıkları resimlerin yer aldığı sergiyi gezdi.