Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 15 Temmuz, Türkiye'yi bir kere daha vatan kıldığımız gecedir
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen programa katıldı. Bakan Göktaş, “15 Temmuz, Türkiye'yi bir kere daha vatan kıldığımız gecedir” ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz şehitleri anısına Milli Kütüphane'de 'Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları' programı düzenledi. Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Şemseddin Yalçın, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları katıldı. Programda 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
"MİLLİ İRADEYE SAHİP ÇIKTIK"
Burada konuşan Bakan Göktaş, "15 Temmuz, şehit ve gazilerimizin bu ülkeyi; canıyla, kanıyla, cumhuriyeti, demokrasiyi, milli birlik ve beraberliğimizi koruduğu bir destan gecesidir. 15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Milletimi meydanlara davet ediyorum' çağrısıyla aziz milletimiz gözünü kırpmadan hainlerin kullandığı tanklara, uçaklara, mermilere göğsünü siper etti. Dünyada bir benzeri daha olmayan muhteşem destan şehitlerimizin kanıyla yazıldı. 15 Temmuz, Türkiye'mizi bir kere daha vatan kıldığımız gecenin adıdır. Aziz milletimizin bütün farklılıkları geride bırakarak; tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet olduğumuzu ispat ettiği gecedir" dedi.
15 Temmuz'da bayrağın yere inmediğine şükrettiğini söyleyen Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızı mahcup etmedik, vatanımızı böldürtmedik, milli iradeye sahip çıktık. Bundan böyle 15 Temmuz diriliş ruhu içimizde, ruhumuzda, benliğimizde yaşamaya devam edecek. Tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da vatanımızı, bayrağımızı savunacağız" diye konuştu.
Bakan Göktaş daha sonra bakanlık bünyesindeki kurumlarda kalanlar ile bakanlık personelinin yazdığı mektup ve şiirler ile yaptıkları resimlerin yer aldığı sergiyi gezdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? Öğrencilere vergisiz cep telefonu yaş şartı açıklandı mı?
- MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ mülakatları hangi tarihte açıklanacak?
- 2022-2023 Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı tarihi açıklandı mı?
- 15 Temmuz resmi tatil mi? 14 Temmuz 2023 yarım gün mü? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel kurumlar tatil mi?
- SSK, Bağkur'luya %25 zamla emekli maaş tablosu netleşti! Ek zam + seyyanen artış hesabı çıktı! 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL maaş alana...
- Ücretsiz müzekart nasıl alınır 2023? Müzekart GNS kimlere verilir, şartları neler? ÜCRETSİZ MÜZEKART BAŞVURU EKRANI!
- 3600 kısmi emeklilik son dakika detayı çıktı! 2000 - 2008 - 2014 sonrasına kesin tablo geldi! Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş çizelgesi...
- 15 Temmuz kargolar açık mı 2023? 15 Temmuz Cumartesi PTT, Yurtiçi, Aras, MNG Kargo bugün çalışıyor mu?
- Gelinim Mutfakta 13 Temmuz 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- Siroz nedir, neden olur? Ufuk Özkan'ın hastalığı siroz tedavisi var mı? 3. derece siroz belirtileri...
- Dul ve yetim maaşı alanlara müjde! Temmuz 2023 dul ve yetim maaşı ne kadar oldu, iyileştirme olacak mı?
- Ek ders ücreti ne kadar, Haziran ayı ödeme tarihleri açıklandı mı? 2023 ücretli, kadrolu, sözleşmeli öğretmen zamlı maaşlar...