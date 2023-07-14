14 Temmuz 2023, Cuma
15 Temmuz gazilerinden yürek yakan sözler: Acısı kalbimde gururu yüreğimde
İki gazi darbe girişiminin ilk ortaya çıktığı nokta olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde buluştu. Gazi Üzeyir Civan ve gazi Musa İlhan, FETÖ'cü alçakların kalkıştığı darbe girişimi sırasında gösterdikleri kahramanlık sırasında biri kolunu kaybetti, diğeri ise kalbimin milimetre yanına denk gelen kurşunla birlikte yaşar hale geldi. İşte gazilerden yürek yakan sözler...
Giriş Tarihi: 14.07.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 08:48
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