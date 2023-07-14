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15 Temmuz gazilerinden yürek yakan sözler: Acısı kalbimde gururu yüreğimde

İki gazi darbe girişiminin ilk ortaya çıktığı nokta olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde buluştu. Gazi Üzeyir Civan ve gazi Musa İlhan, FETÖ'cü alçakların kalkıştığı darbe girişimi sırasında gösterdikleri kahramanlık sırasında biri kolunu kaybetti, diğeri ise kalbimin milimetre yanına denk gelen kurşunla birlikte yaşar hale geldi. İşte gazilerden yürek yakan sözler...

Giriş Tarihi: 14.07.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 08:48
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15 Temmuz gazilerinden yürek yakan sözler: Acısı kalbimde gururu yüreğimde

7 yıl önce yaşanan o karanlık gecenin ardından cuntaci hainlerin yaşattığı dehşeti hala yaşadıklarını kaydeden ve gözleri dolan gaziler duygularını anlattı.

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15 Temmuz gazilerinden yürek yakan sözler: Acısı kalbimde gururu yüreğimde

TUZLA ORHANLI GİŞELERİNDE GAZİ OLAN ÜZEYİR CİVAN:

Sabah'ın haberine göre, o gece eşi ve birkaç akrabasıyla yola çıktığını söyleyen gazi Üzeyir Civan, "Amacımız Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmekti. Gişelerde indim, yaya devam etti. Oradaki vatandaşlarımızla birlikte, 'asker polis kardeştir' sloganları attık.

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15 Temmuz gazilerinden yürek yakan sözler: Acısı kalbimde gururu yüreğimde

Karşılığında yine silah sesleri geldi. 'Asker de bizim, polis de bizim. Aralarına girelim, siviller olarak dur diyelim' dedim. Bu kana engel olmak istedim. Askerlere doğru yürürken kulağımda inanılmaz bir çınlama hissettim. Baktım, sol kolum yok. Bir süre yürüdüm, sağ elimin ortasının delik olduğunu fark ettim.

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15 Temmuz gazilerinden yürek yakan sözler: Acısı kalbimde gururu yüreğimde

Çimlere yığıldım kaldım. Hastaneye gittik, kolumu kurtaramadık. G3 mermisi kolumu parçalamıştı. Sol kolum kesildi. Sağ elim ise ameliyatla iyileşti. Kolsuz yaşanır ama vatansız yaşanmaz.

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15 Temmuz gazilerinden yürek yakan sözler: Acısı kalbimde gururu yüreğimde

15 Temmuz unutulmadı, unutulmaz, unutulması da mümkün değildir. Elhamdülillah yüreğimizdeki imanla beraber bizim olan bu vatanımızı hainlere teslim etmedik, etmeyeceğiz. Giden bir kolumdu ama kalan vatanımızdır. O yaşadıklarımız gerçekten akıl alır gibi değildi.