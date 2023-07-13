İstanbul’un Altın Boynuz’u Haliç kararıyor! İşte gökyüzünden son hali
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İstanbul'un simgelerinden ve Altın Boynuz olarak bilinen Haliç yeniden kararmaya başladı. Çevreye kötü kokuların da yayılmaya başladığı Haliç, gökyüzü kamerası ile görüntülendi. İşte Haliç'in son hali...
Masmavi suyuyla bilinen Haliç, yine o eski karanlık günlerine mi dönüyor? İstanbul'un Altın Boynuz'u Haliç kararıyor.
İstanbul'un bitmeyen çilesi Haliç'in kirliliği havadan çekilen görüntülerle tekrar gözler önüne serildi. Daha önce suyu kahverengiye döndüğü görülen Haliç artık kararmaya başladı.
Yoğun koku nedeniyle yanına dahi yaklaşılamayan haliç kıyılarının büyük bir bölümü siyaha büründü. İşte bu kötü koku ve kirliliğe rağmen su sporları yapılmaya devam ediliyor. Bu da yetmezmiş gibi bir kişi temiz sandığı suda balık tutmaya çalıştı.
Haliç'te önceki yıllarda alglerden dolayı renk değişikliği olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iddia edilmiş, 2-3 haftaya düzelecek açıklaması yapılmıştı.
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