İstanbul’un Altın Boynuz’u Haliç kararıyor! İşte gökyüzünden son hali

Yoğun koku nedeniyle yanına dahi yaklaşılamayan haliç kıyılarının büyük bir bölümü siyaha büründü. İşte bu kötü koku ve kirliliğe rağmen su sporları yapılmaya devam ediliyor. Bu da yetmezmiş gibi bir kişi temiz sandığı suda balık tutmaya çalıştı.