13 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri İstanbul’un Altın Boynuz’u Haliç kararıyor! İşte gökyüzünden son hali

İstanbul’un Altın Boynuz’u Haliç kararıyor! İşte gökyüzünden son hali

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 13.07.2023 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
ABONE OL
İstanbul’un Altın Boynuz’u Haliç kararıyor! İşte gökyüzünden son hali

İstanbul'un simgelerinden ve Altın Boynuz olarak bilinen Haliç yeniden kararmaya başladı. Çevreye kötü kokuların da yayılmaya başladığı Haliç, gökyüzü kamerası ile görüntülendi. İşte Haliç'in son hali...

Masmavi suyuyla bilinen Haliç, yine o eski karanlık günlerine mi dönüyor? İstanbul'un Altın Boynuz'u Haliç kararıyor.

İstanbul'un bitmeyen çilesi Haliç'in kirliliği havadan çekilen görüntülerle tekrar gözler önüne serildi. Daha önce suyu kahverengiye döndüğü görülen Haliç artık kararmaya başladı.

Yoğun koku nedeniyle yanına dahi yaklaşılamayan haliç kıyılarının büyük bir bölümü siyaha büründü. İşte bu kötü koku ve kirliliğe rağmen su sporları yapılmaya devam ediliyor. Bu da yetmezmiş gibi bir kişi temiz sandığı suda balık tutmaya çalıştı.

Haliç'te önceki yıllarda alglerden dolayı renk değişikliği olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iddia edilmiş, 2-3 haftaya düzelecek açıklaması yapılmıştı.

Altın Boynuz kararıyor! Durumu içler acısı ALTIN BOYNUZ KARARIYOR! DURUMU İŞÇLER ACISI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İmamoğlu’nun “Haliç” algısı İMAMOĞLU'NUN "HALİÇ" ALGISI
İmamoğlu’nun Haliç algısı ve AK Parti gerçeği… İMAMOĞLU'NUN HALİÇ ALGISI VE AK PARTİ GERÇEĞİ…

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA