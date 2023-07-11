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NATO için vize alan İsveç bundan sonra nasıl bir yol izleyecek?

A Haber
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Giriş: 11.07.2023 09:58
Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesiyle 7 maddelik mutabakat metni yayımlandı. İsveç'in terörle mücadele sözlerine sadık kalacağı ve Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine destek verileceği mutabakat maddelerinde yer aldı. Öte yandan NATO tarihinde bir ilk gerçekleşti ve NATO bünyesinde Terörle Mücadele Koordinatörlüğü kurulması kararlaştırıldı. Peki İsveç hangi adımları atacak? NATO’da hangi gelişmeler yaşanacak? AB'ye üyelik sürecinde yeni sayfa mı? "Vizesiz Avrupa" ne zaman hayata geçer? İsveç'e NATO yolunun açılması Türkiye'nin ab üyeliğine mi bağlı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
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