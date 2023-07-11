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Haberler Galeri İsveç'e NATO yolu açıldı! Dünya Başkan Erdoğan'ın izlediği siyasi başarıyı konuşuyor: Mutlak kahraman

İsveç'e NATO yolu açıldı! Dünya Başkan Erdoğan'ın izlediği siyasi başarıyı konuşuyor: Mutlak kahraman

NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç için kritik düğüm dün gece Litvanya'da çözüldü. Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson arasında yapılan üçlü zirvede tarihi bir karar alındı. Başkan Erdoğan İsveç'in NATO'ya girişini destekleme kararı aldığını duyurdu ve konuyu TBMM'ye getireceğini ilan etti. Dünyanın yakından takip ettiği zirvenin "kahramanı" olarak isimlendirilen Başkan Erdoğan'ın izlediği siyaset başarısı, uluslararası basının birinci sırasındaydı. İşte dünya medyasından Türkiye'nin lideri hakkında atılan dikkat çekici manşetler...

Giriş Tarihi: 11.07.2023 08:47 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 09:10
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İsveç’e NATO yolu açıldı! Dünya Başkan Erdoğan’ın izlediği siyasi başarıyı konuşuyor: Mutlak kahraman
Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü TBMM'ye sevk edeceği açıklaması, Avrupa basınında "son dakika" gelişmesi olarak geniş yer buldu.
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İsveç’e NATO yolu açıldı! Dünya Başkan Erdoğan’ın izlediği siyasi başarıyı konuşuyor: Mutlak kahraman

Avrupa basınında, "Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılmasının önünü açtı", "Akşam saatlerinde bir sürpriz", "Anlaşma sağlandı, İsveç yakında NATO'ya katılacak", "Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği önündeki engeli kaldırma sözü verdi" başlıkları öne çıktı.

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İsveç’e NATO yolu açıldı! Dünya Başkan Erdoğan’ın izlediği siyasi başarıyı konuşuyor: Mutlak kahraman

Türkiye'nin İsveç kararı Alman basınında son dakika haber olarak duyuruldu. Bild gazetesi, "Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılmasının önünü açtı" başlığını kullandığı haberde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onay kararının sürpriz olduğu vurgulandı.

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İsveç’e NATO yolu açıldı! Dünya Başkan Erdoğan’ın izlediği siyasi başarıyı konuşuyor: Mutlak kahraman

Deutschlandfunk radyosunun internet sitesi de "Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğini parlamentoya götürmeye hazır olduğunun sinyalini verdi" başlığıyla duyurduğu haberinde İsveç'in planlanan NATO üyeliği konusunda Vilnius'ta hareketlenmeler olduğu ifade edildi.

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İsveç’e NATO yolu açıldı! Dünya Başkan Erdoğan’ın izlediği siyasi başarıyı konuşuyor: Mutlak kahraman

"Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğine destek sözü verdi" manşetini atan Der Spiegel de Ankara'nın uzun süre İsveç'in NATO'ya katılmasına izin vermediğini fakat şimdi İsveç'in üyeliğine yönelik blokajını kaldırdığını ifade etti.