İsveç'e NATO yolu açıldı! Dünya Başkan Erdoğan'ın izlediği siyasi başarıyı konuşuyor: Mutlak kahraman

NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç için kritik düğüm dün gece Litvanya'da çözüldü. Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson arasında yapılan üçlü zirvede tarihi bir karar alındı. Başkan Erdoğan İsveç'in NATO'ya girişini destekleme kararı aldığını duyurdu ve konuyu TBMM'ye getireceğini ilan etti. Dünyanın yakından takip ettiği zirvenin "kahramanı" olarak isimlendirilen Başkan Erdoğan'ın izlediği siyaset başarısı, uluslararası basının birinci sırasındaydı. İşte dünya medyasından Türkiye'nin lideri hakkında atılan dikkat çekici manşetler...