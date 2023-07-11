Şişli Belediyesi’nde işçiler görev bırakıyor! Maaş alamayan işçilerin sesi olan A Haber’e saldırı

Mehmet Zeyrek'in canlı yayında anlattıkları:

"Alanı tıklım tıklım dolduran CHP'li Şişli Belediyesi personelleri ve diğer belediyelerden işçiler haklarını alamadıkları için ve zam hakları için bir araya geldiler. Asgari ücrete yapılan zam onlara yansımadı. Bunun nedeni ise sendika ile bir sözleşmeleri vardı. Bu sözleşmenin gereği zam anlaşmanın dışında kalıyordu.