Şişli Belediyesi'nde işçiler görev bırakıyor! Maaş alamayan işçilerin sesi olan A Haber'e saldırı
Şişli Belediyesi işçileri, haklarını aramak için görev bırakma kararı aldı. İşçiler kararlarını açıklamak için basın açıklaması düzenledi. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek ayrıntıları anlattı. Aylardır maaş alamayan bazı işçiler sıkıntılarını anlatırken o noktadaki provokatörler de A Haber ekibine saldırdı.
Şişli'de belediyeden haklarını alamayan işçiler bir AVM'nin önünde bulunan meydanda basın açıklaması yaptı ve görevi bıraktı. O noktadan gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek anlattı.
Mehmet Zeyrek'in canlı yayında anlattıkları:
"Alanı tıklım tıklım dolduran CHP'li Şişli Belediyesi personelleri ve diğer belediyelerden işçiler haklarını alamadıkları için ve zam hakları için bir araya geldiler. Asgari ücrete yapılan zam onlara yansımadı. Bunun nedeni ise sendika ile bir sözleşmeleri vardı. Bu sözleşmenin gereği zam anlaşmanın dışında kalıyordu.
İşçilerde sendika örgütlüğünde bu zamdan faydalanmak için ek protokol düzenlenmesi yönünde eylem başlattılar. İşçiler maaşlarına yönelik bir iyileştirme istiyorlar. Özellikle İBB'de bazı iştirak firmalarından aylardır maaş alamayan işçiler var.
İşçiler A Haber mikrofonlarına sıkıntılarını anlatırken bir anda provokatörler devreye girdi. Olayı devlete yansıtmaya çalıştılar. Benim gibi alanda görev yapan diğer basın mensuplarını kolundan tutup çekiştirerek dışarı atmaya çalıştılar. Bu kişiler sendika yetkilileri olduklarını belirttiler.
Basın mensupları bu muameleye maruz kalınca işçiler de duruma tepki gösterdi, 'Konu devlet değil olayı devlete suçlamaya getirmeyin saptırmayın biz burada maaş iyileştirmesi istiyoruz.' diyerek tepki gösterdiler. Sendikaya tepki gösteren işçiler açıklamaların ardından buradan ayrıldı."
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