11 Temmuz 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan’dan bir diplomatik zafer daha! Türkiye masada istediğini aldı
Türkiye NATO'nun tarihi zirvesi öncesi İsveç'e yeşil ışık yaktı. 3’lü zirve sonrası konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Başkan Erdoğan'ın İsveç'in üyelik sürecinin onaylanması için kararı Meclis'e götüreceğini açıkladı. Stotlenberg, İsveç'in ise terörle mücadele ve Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceğini söyledi. Türkiye’nin masada istediğini aldığı zirve ile ilgili A Haber canlı yayınına katılan ANKASAM Başdanışmanı Prof. Dr. Cem Karedeli önemli değerlendirmelerde bulundu.