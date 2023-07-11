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Başkan Erdoğan’dan bir diplomatik zafer daha! Türkiye masada istediğini aldı

A Haber
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Giriş: 11.07.2023 12:04
Türkiye NATO'nun tarihi zirvesi öncesi İsveç'e yeşil ışık yaktı. 3’lü zirve sonrası konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Başkan Erdoğan'ın İsveç'in üyelik sürecinin onaylanması için kararı Meclis'e götüreceğini açıkladı. Stotlenberg, İsveç'in ise terörle mücadele ve Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceğini söyledi. Türkiye’nin masada istediğini aldığı zirve ile ilgili A Haber canlı yayınına katılan ANKASAM Başdanışmanı Prof. Dr. Cem Karedeli önemli değerlendirmelerde bulundu.
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