MHP lideri Devlet Bahçeli'den İsveç'in NATO üyelik başvurusuyla ilgili flaş mesaj: Müttefik olacaksak mertçe olalım
Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, konuşmasında memur ve emeklilere yapılan zamlara değindi. Emekliler için seyyanen zam çağrısında bulunan Bahçeli, "MHP olarak teklifimiz 8077 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır." dedi. İsveç'in NATO üyeliği başvurusu konusunda da açıklama yapan Bahçeli, "İsveç PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır." ifadelerini kullanırken; "Müttefik olacaksak mertçe adam gibi olalım." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Emeklilerimizi yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak teklifimiz şudur. 8 bin 77 TL liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır. Bizim isteğimiz; memurlara uygulanan 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın emeklilere de uygulanmasıdır" dedi.
İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar
Değerli milletvekilleri, muhterem misafirler, her salı günü yaptığımız haftalık olağan Meclis grup toplantımıza başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
EK BÜTÇEYİ DESTEKLEYECEĞİZ
Devlet deprem bölgesinde seferber olmuştur. Bütün imkanlar devreye alınmıştır. Olağanüstü mücadele sürecinin desteklenmesi amacıyla 2023 yılı bütçesine ek yapılması söz konusudur. MHP kanun tekliflerini tereddütsüz destekleyeceğimizi, yapıcı irademizi göstereceğimizi açıklamak istiyorum.
Ekonominin fırtınalı denizlerden güvenli limana demirleyeceğini yakın vadede kalkılmış, büyümüş gelir ve servet dağılımının sağlandığı bir Türkiye'ye yürekten inanıyorum.
HER ZORLUĞU YENECEĞİMİZİN KANAATİNDEYİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ikinci dönem kabinesi Türkiye ekonomisinin maruz kaldığı riskleri en aza indirmek kolları sıvamıştır. El ele verdikçe her zorluğu yeneceğimiz kanaatindeyiz.
Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme gayesi taşıyan bir iktidar görevdedir. Ekonomik toparlanma genişledikçe memur ve emeklilerimizin maaşları çok daha yükseğe ulaşacaktır.
EMEKLİLERE ZAM TEKLİFİ
1 Temmuz'da tüm kamu görevlilerimizin maaşlarında toplu sözleşmeden kaynaklanan oranda toplam yüzde 17.55'lik zam ve seyyanen net 8077 liralık artış yapılacaktır. Gönül isterdi ki daha fazla olsun ancak bütçe imkanları bellidir. Emeklilerimizi yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak teklifimiz şudur. 8077 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır.
İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ
İsveç'in üyeliğine karşı Türkiye'nin haklı ve meşru itirazları vardır. İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim'e yönelik şerefsiz saldırıları alttan aldığı, sıkışınca da cılız kınama mesajları bilinen bir husustur. Türkiye, dayatmaları sineye çekecek kabile devleti değildir. NATO'nun açık kapı politikası da iç ve dış güvenliğimizden daha önemli olamayacaktır.
Milli varlığımızı tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine kendi başkentinde göz yuman bir ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız. Bunu nasıl hazmedeceğiz. Sadece F-16 ile ilgili parmak sallanıyor diye tamam mı diyeceğiz. İsveç, PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandil neyse Stockholm aynısıdır. Karar Sayın Cumhurbaşkanımızındır. 26 üyesi NATO ülkesi olan Avrupa Savunma Birliği içinde İsveç de yer almaktadır. 19 Haziran 2023'te ABD'ye ait iki adet bombardıman uçağının İsveç'e konuşlanması tesadüf değildir. NATO'nun da Türkiye'nin taleplerinin gözetmesi ihmali olmayan bir sorumluluğudur. İsveç, politikalarından dönüş yaparsa bir şey demeyiz. Müttefik olacaksak mertçe olalım.
PKK NEYSE FETÖ ODUR
Hala FETÖ'nün kripto damarının dip dalga içinde faaliyet içinde olduğunu bilmeyen duymayan kalmadı. Bizim için PKK neyse FETÖ de odur. 15 Temmuz 2016'da vatan kurtarılmıştır. Devlet kurtarılmıştır. NATO heyecanlı bir futbol müsabakasını seyreder gibi ihaneti seyretmiştir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 157 yıl boyunca bu besini tüketti! 10 Osmanlı Padişahı, 6 savaş gördü! Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa'nın sırrı...
- YKS'de sıralama mı önemli, puan mı? 2023 YKS yerleştirme hangi puana göre yapılacak? YKS tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler...
- Zamlı Aile Destek ödemeleri hesaplara yattı mı son dakika? Temmuz ayı Aile Destek ödemesi ne kadar oldu 2023?
- YKS yığılma nedir, ne demek? 2023 YKS yığılma olursa ne olur?
- 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler? Devlet destekli evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak?
- SREBRENİTSA SOYKIRIMI NEDİR? Srebrenitsa katliamı nerede, hangi ülkede? Srebrenitsa'da ne oldu?
- YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 YKS tercih tarihi belli oldu mu? sonuc.osym.gov.tr
- KPSS giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS giriş belgesi yayımlandı mı? ÖABT, Lisans...
- 30. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak 2023? Polislik sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Sandık görevlisi ücreti 2023 yattı mı 2023? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, Temmuz ayında ödenecek mi?
- Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 güz dönemi üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu?
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı YKS (AYT TYT) erken açıklanır mı?