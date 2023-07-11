MHP lideri Devlet Bahçeli’den İsveç’in NATO üyelik başvurusuyla ilgili flaş mesaj: Müttefik olacaksak mertçe olalım

HER ZORLUĞU YENECEĞİMİZİN KANAATİNDEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ikinci dönem kabinesi Türkiye ekonomisinin maruz kaldığı riskleri en aza indirmek kolları sıvamıştır. El ele verdikçe her zorluğu yeneceğimiz kanaatindeyiz.



Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme gayesi taşıyan bir iktidar görevdedir. Ekonomik toparlanma genişledikçe memur ve emeklilerimizin maaşları çok daha yükseğe ulaşacaktır.





EMEKLİLERE ZAM TEKLİFİ

1 Temmuz'da tüm kamu görevlilerimizin maaşlarında toplu sözleşmeden kaynaklanan oranda toplam yüzde 17.55'lik zam ve seyyanen net 8077 liralık artış yapılacaktır. Gönül isterdi ki daha fazla olsun ancak bütçe imkanları bellidir. Emeklilerimizi yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak teklifimiz şudur. 8077 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır.