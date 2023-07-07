Depremzedelere hibe desteği! Mimar Nihan Şen yeni dönemin şifrelerini A Haber’de anlattı

GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI

Bundan sonra ülkenin her yerinde her inşaatta tecrübesine göre hangi kata kadar hangi metrekareye kadar makine mühendisinin, mimarın ve inşaat mühendisinin görev alacağı belirlenmiş durumda. Onayı olmayan denetimi olmayan bir inşaatın yapılmasına da artık izin verilmeyecek. Bu çok önemli bir karar. Artık bundan sonraki yapılan inşaatlarda vatandaşlarımız güvenle oturabilecek. Kentsel dönüşüm ofisleri kurulacak sürecin uzamasına izin verilmeyecek. Deprem bölgesindeki inşaatların hızlanması için bir bakan yardımcısının tam yetkiyle atanması vakit kaybını ortandan kaldıracak."