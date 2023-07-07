Depremzedelere hibe desteği! Mimar Nihan Şen yeni dönemin şifrelerini A Haber'de anlattı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki depremzedelere yönelik yeni yardım paketini açıkladı. Bakan Özhaseki, “İnşaat maliyetlerini hesaplayarak kredi ve hibe yöntemleri geliştirdik. Vatandaşlar konut yapmak istediklerinde yarıdan fazlası bir araya gelirse imkan vereceğiz. Konutlar için 500 bin dükkanlar için 250 bin lira nakdi yardımda bulunacağız. Konutlar için 500 binle 800 bin lira arasında kredi verilecek. Dükkanlar için de 250 bin ile 500 bin lira arasında kredi verilecek.” dedi. Yeni destek paketini A Haber canlı yayınına katılan kentsel dönüşüm uzmanı mimar Dr. Nihat Şen değerlendirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedelere yeni destek paketini açıkladı. Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe verileceğini ifade etti. Bunun yanında Bakan Özhaseki, deprem bölgesindeki konutların eylül-ekim aylarında hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.
"FAY KIRIKLARI ÜZERİNE YAPILAŞMA OLMAYACAK"
Bakan Özhaseki, "Dört kırmızı çizgimiz var. Taviz vermemiz mümkün değil. Fay kırıkları üzerine yapılaşma olmayacak. Zeminde sıvılaşma olan yerler var. Bina içine çöküyor, sıvının geldiği yere doğru yatıyor. Zeminde sıvılaşma olan yerlerde yapı yapılamayacak. Dere yataklarına da yapı yapılması mümkün değil, cezai müeyyideler Meclis'e gelecek. En sevdiklerimizi içinde barındırdığımız evleri yaparken bir şey olmaz, sulamayı unuttuysan sonra olsun, etriye takılmadıysa bir şey olmaz mantığıyla hareket ediyorlar. Sıfır tolerans olduğunu söyleyelim." dedi.
Konuya dair Nihan Şen'in değerlendirmeleri:
"Fay hattı üzerine, dere yataklarına imarlaşmanın olmaması gerektiğini hep ifade ediyorduk. Bakan Özhaseki de buralarda yaşananlardan yola çıkarak önerileri dikkate aldı. Ve artık uygulama başladı. 99 depreminin ardından 6 Şubat'ta yaşadığımız daha büyük bir acı var. Binlerce yıldır olan deprem kuşağının var olduğunu bilerek ve bundan sonra da devam edeceğini hesap ederek Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarını yakın bölgelerde bina yapılmayacağının tescili yapıldı.
FAY HATTI VE DERE YATAĞINA YAPI İZNİ YOK
Doğal afet sonucu fay hattı üzerinde ve yakınında binası yıkılmış olsa dahi teknik olarak, mühendislik olarak bu bölgelerde artık bina yapılmasına izin verilmeyeceğine göre bu haklarını vatandaşlar başka yerlerde veya rezerv alanlarda kullanabilecek. Artık fay hattı ve dere yataklarında yapılmayacak var olanlar eğer depremde yıkıldıysa artık oraya bina yapamayacak.
DENETİMLER BAKANLIK TARAFINDAN YAPILACAK
Türkiye genelinde mevcut yapı stokumuzun yüzde 45'i mühendislik hizmeti almamış durumda. Türkiye'de 2001 yılında sonra yapı denetim sistemi hayata geçirildi. Bundan sonra yapılacak proje ve inşaatlarda metrekareye göre konusunda tecrübeli mimarlar ve mühendisler tarafından hazırlanmış projeler ve her kademesi teknik elemanlar vasıtasıyla incelenmiş onaylanmış şekilde yürüyecek. Vatandaşlar; demir donatısı, etriye, beton slanp ve dayanımı gibi konuları bilmeyebilir ama mimarlar ve mühendisler bundan sonra binanın yapım tekniğine göre her kademesinde kontrol edileceğini bilecek ve bu denetimler bakanlık tarafından yapılacak. Olması gereken zaten buydu.
GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI
Bundan sonra ülkenin her yerinde her inşaatta tecrübesine göre hangi kata kadar hangi metrekareye kadar makine mühendisinin, mimarın ve inşaat mühendisinin görev alacağı belirlenmiş durumda. Onayı olmayan denetimi olmayan bir inşaatın yapılmasına da artık izin verilmeyecek. Bu çok önemli bir karar. Artık bundan sonraki yapılan inşaatlarda vatandaşlarımız güvenle oturabilecek. Kentsel dönüşüm ofisleri kurulacak sürecin uzamasına izin verilmeyecek. Deprem bölgesindeki inşaatların hızlanması için bir bakan yardımcısının tam yetkiyle atanması vakit kaybını ortandan kaldıracak."
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