DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Muhalefetin İstanbul Ankara İzmir’de topluma verebileceği bir şey kalmadı

"MUHALEFETİN İSTANBUL ANKARA İZMİR TOPLUMA VEREBİLECEĞİ BİR ŞEY YOK"

Aksakal, "Kendisini muhalefet olarak sayanları bugün parlamentoda bunları görüyoruz… Ben 28. dönem milletvekili olarak parlamentoda yer aldım. İnanın şu geçtiğimiz kısa zaman içerisinde muhalefetin çalışma tarzını görüyorum. Hakikaten Türkiye'nin neden hala daha bir balata tarafından sıkıştırılmış hareketi engellenmeye çalışılıyor görüyorum. Bugün sözde muhalefetin İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ve diğer büyükşehirlerde topluma verebilecekleri hiçbir şey kalmamıştır." dedi.