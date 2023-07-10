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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Muhalefetin İstanbul Ankara İzmir'de topluma verebileceği bir şey kalmadı

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 10.07.2023 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Muhalefetin İstanbul Ankara İzmir’de topluma verebileceği bir şey kalmadı

14-28 Mayıs seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aldığı ağır yenilgi sonrası 31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimler için süreç başlarken CHP’nin hizmetten yoksun belediyecilik anlayışı her tarafından artık bilinmekte. CHP’nin içine düştüğü kısır siyaset ve içler acısı durumu A Haber’de eleştiren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, “Sözde muhalefetin İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ve diğer büyükşehirlerde topluma verebilecekleri hiçbir şey kalmamıştır” dedi. Aksakal yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı’na milli menfaatler doğrultusunda destek vereceklerini ifade etti.

CHP'de 14-24 Mayıs seçim mağlubiyetin sancıları katlanarak büyüyor.

Değişim rüzgarlarının soğuk estiği partide yenilgi üstüne yenilgi yaşayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dikta yönetimi ile koltuk savaşı veriyor.

Bir yandan da bölünme eşiğine gelen CHP'nin içinde kazan kaldıran bir isim olan proje yoksunu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gündem olma çabasıyla 'değişim' mesajları veriyor.

BABA-OĞUL KAVGASI

Genel başkancılık oynayan bu iki isim, sanki seçimde elde edilen ağır hezimetin sorumlusu kendileri değilmiş gibi yüzsüz bir şekilde seçmene hala umut dağıtmaktan geri durmuyor.

Hal böyle olunca muhalefet olma dirayetini bile gösteremeyen sözde demokrat Bay Bay Kemal halk önünde ibret vesikası olarak poz veriyor.

TANJU ÖZCAN DA DEVREDE

Ayrıca CHP'den Kılıçdaroğlu talimatıyla kesin ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, adalet ve değişim yürüyüşüne başladı.

Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyen Özcan, Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaptı.

DSP GENEL BAŞKANI ÖNDER AKSAKAL'DAN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMA

A Haber'de yayınlanan Gündem Özel'e konuk olan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP özelinde muhalefeti topa tuttu.

"MUHALEFETİN İSTANBUL ANKARA İZMİR TOPLUMA VEREBİLECEĞİ BİR ŞEY YOK"

Aksakal, "Kendisini muhalefet olarak sayanları bugün parlamentoda bunları görüyoruz… Ben 28. dönem milletvekili olarak parlamentoda yer aldım. İnanın şu geçtiğimiz kısa zaman içerisinde muhalefetin çalışma tarzını görüyorum. Hakikaten Türkiye'nin neden hala daha bir balata tarafından sıkıştırılmış hareketi engellenmeye çalışılıyor görüyorum. Bugün sözde muhalefetin İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ve diğer büyükşehirlerde topluma verebilecekleri hiçbir şey kalmamıştır." dedi.

"YEREL SEÇİMLERDE CUMHUR İTTİFAKI'NI DESTEKLEYEBİLİRİZ"

Diğer yandan Aksakal, DSP'nin 14 ve 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Erdoğan önderliğindeki Cumhur İttifakı'na verdiği destek gibi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de Cumhur İttifakı'na destek verebileceklerini ifade etti.

Milli menfaatler doğrultusunda Cumhur İttifakı'na verilecek destek için Önder Aksakal, "Seçimlerde kazanabileceğimiz yerler var." şeklinde konuştu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nı destekleyebiliriz DSP GENEL BAŞKANI ÖNDER AKSAKAL: YEREL SEÇİMLERDE CUMHUR İTTİFAKI’NI DESTEKLEYEBİLİRİZ

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