CHP'de değişim krizi sürüyor! CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kurultay hamlesi
14-28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerden ağır yenilgiyle ayrılan CHP'de değişim krizi devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki koltuk kavgası iyice kızışıyor. Herkes, CHP'nin kurultayına odaklanmışken koltuğunu korumak isteyen Kılıçdaroğlu'ndan hamle gecikmedi. Kurultay ile ilgili ortaya atılan iddia İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Tunç Soyer'i panikletti.
Cumhuriyet Halk Partisi, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimeti yaşadı. 'Ben Kemal geliyorum' diyerek yola çıkan Kemal Kılıçdaroğlu ile koalisyon ortakları tarihi yenilgi aldı.
PARTİDE KRİZ TIRMANDI
Koalisyondaki her parti krizle boğuşurken en büyük kaos CHP'de yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Mayıs sabahı değişim çıkışı yaparak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak kaldırdı.
ONLAR DA ADAY!
Parti içindeki birçok isim de Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması konusunda İmamoğlu'na destek çıktı. Özgür Özel, İlhan Cihaner ve Aytuğ Atıcı da genel başkan adayı olmak istediklerini açıkladı. Partide kazan kaynadı…
BABA OĞUL KAVGASI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'baba-oğul' gibiyiz dediği Ekrem İmamoğlu ile başlattığı koltuk kavgası tırmandı.
İMAMOĞLU GAZA BASTI
Seçimden sonra üç kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında ipler koparken, İBB Başkanı açtığı bir internet sitesi ile manifestosunu yayınlayarak genel başkanlık için gaza bastı. Gazeteci Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında CHP'deki koltuk savaşını ve beklenen kurultayı kaleme aldı.
KURULTAY ERTELENECEK Mİ?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kurultayını ertelemek kararı alacağını iddia eden gazeteci Abdülkadir Selvi, "İlçe kongrelerinin başladığı, il kongrelerinin 15 Ekim'de tamamlanacağının açıklandığı bir dönemde benim, CHP kurultay yapılacak mı diye sormam size şaşırtıcı gelmiştir. Hiç şaşırmayın. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun büyük kurultayı seçim sonrasına erteleyeceği söyleniyor. Hatırlarsanız İYİ Parti'de de il kongreleri tamamlanmış ancak Meral Akşener, büyük kongreyi seçim sonuna ertelemişti. İYİ Parti 24-25 Haziran tarihinde kongresini yaptı. Meral Akşener dikensiz gül bahçesine çevirdiği kurultaya damgasını vurdu. Akşener'in işine yarayan yöntemi Kılıçdaroğlu neden kullanmasın?" ifadesini kullandı.
İKİ DUDAĞI ARASINDA!
Gazeteci Selvi, Kılıçdaroğlu'nun kurultayı yerel seçim sonrasına erteleyerek hem Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlığının önünü kapattığını, hem de belediye başkan adaylarını belirleyeceğini vurguladı. "Bu durumda başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere Mansur Yavaş ve Tunç Soyer'in kaderi de Kılıçdaroğlu'nun iki dudağı arasında olacak. Diğer belediye başkanlarının olduğu gibi" açıklamasını yaptı.
TÜM PLANI HAZIRLADI!
Abdülkadir Selvi, yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun 29 Mayıs'tan itibaren yol haritasını belirlediğini de kaleme aldı.
Buna göre Kılıçdaroğlu, yakın çevresine "İstifa etmeyeceğim. 10 yıl daha partinin başındayım. Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı yeniden kazanıp erken seçim kampanyasını başlatacağım" açıklaması yaptı.
İstanbul ve Ankara'yı kazanarak 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki başarısızlığı gölgelemeyi planladı. Ancak Abdülkadir Selvi, "Ama tersi olur, genel seçimden sonra yerel seçimi de kaybederse değil 10 yıl 10 gün dahi partinin başında kalamaz" ifadesini kullandı.
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