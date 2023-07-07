CHP’de değişim krizi sürüyor! CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kurultay hamlesi

İKİ DUDAĞI ARASINDA!

Gazeteci Selvi, Kılıçdaroğlu'nun kurultayı yerel seçim sonrasına erteleyerek hem Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlığının önünü kapattığını, hem de belediye başkan adaylarını belirleyeceğini vurguladı. "Bu durumda başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere Mansur Yavaş ve Tunç Soyer'in kaderi de Kılıçdaroğlu'nun iki dudağı arasında olacak. Diğer belediye başkanlarının olduğu gibi" açıklamasını yaptı.