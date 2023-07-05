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CHP ve HDP’li üyeler Kur’an kursuna karşı çıktı

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Giriş: 05.07.2023 15:32
Mersin Akdeniz Belediye Meclisi temmuz toplantısında Başkan Mustafa Gültak, belediye bünyesindeki araziye kuran kursu yapılmasını oylamaya sundu. CHP ve HDP'li üyelerin ret oyu vermesi üzerine teklif meclisten geçmedi.
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