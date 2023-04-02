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Vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi! "Müslümanlara 'değerlerinizi ayaklarımız altına aldık' mesajını veriyorlar!"

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile bastığı fotoğraf tartışmaları beraberinde getirdi. A Haber ekipleri o kareyi vatandaşa sordu. Skandal olaya vatandaşlardan biri, "Resim çektiriyorsun! Bu resmi çektiren insan bunu görür. Basına servis eden görür. Kimse görmedi mi? Bu kadar mı basit? İnsan bu kadar duyarsız olmamalı." dedi. İslami değerlere duralı bir diğer vatandaş ise, "Bir şey anlatmak istiyorlar. Sonuçta biz Müslümanların dini vecibelerini yerine getirdikleri şeyleri 'ayaklarımız altına aldık' mesajını veriyorlar. Bizi temsil edeceklerini söylüyorlar. Helalleşme diyorlar ama helalleşme değil de ortaya de başka bir şey çıkıyor." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 02.04.2023 18:11 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 18:17
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Vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu’na seccade tepkisi! Müslümanlara ’değerlerinizi ayaklarımız altına aldık’ mesajını veriyorlar!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seccadeye ayakkabıları bastığı fotoğrafa tepkiler gelmeye devam ediyor.

7'li koaliyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ise büyük infial uyandıran kare sonrası sosyal medyadan kısa bir açıklama yaptı ve "Seccadeyi görmedim, üzgünüm" demekle yetindi.

A Haber ekibi Kılıçdaroğlu'nun bu son duyarsızlığı ardından sokağa inerek vatandaşlara mikrofon uzattı.

Tüm bu yaşananlara vatandaştan tepki geldi. İşte dikkat çeken o röportaj...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu’na seccade tepkisi! Müslümanlara ’değerlerinizi ayaklarımız altına aldık’ mesajını veriyorlar!

"İNSAN BU KADAR DUYARSIZ OLMAMALI"

"Yaşananlar esef verici bir durum. Ben bunu kasıtlı yapılmış gibi görüyorum. Resim çektiriyorsun! Bu resmi çektiren insan bunu görür. Basına servis eden görür. Kimse görmedi mi? Bu kadar mı basit? İnsan bu kadar duyarsız olmamalı."

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Vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu’na seccade tepkisi! Müslümanlara ’değerlerinizi ayaklarımız altına aldık’ mesajını veriyorlar!

"DURUMU AYIPLADIM"

"İnsan yürürken orada bir seccade olduğunu görür. Ben bu durumu ayıpladım."

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Vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu’na seccade tepkisi! Müslümanlara ’değerlerinizi ayaklarımız altına aldık’ mesajını veriyorlar!

"KUTSALIMIZA BİR SALDIRI"

"Bu fotoğrafı gördüğümde çok yadırgadım. Ben kutsalımıza bir saldırı olarak niteledim bu durumu"

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Vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu’na seccade tepkisi! Müslümanlara ’değerlerinizi ayaklarımız altına aldık’ mesajını veriyorlar!

"ALLAH'IN HUZURUNA ÇIKILAN YER"

"Öncelikle dinimiz temizlik dinidir. İnsanların alnını koyduğu, secde ettiği, Allah'ın huzuruna durduğu yere ayak basılmaz."