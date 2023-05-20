Deprem bölgesindeki seçmene ağır hakaretler! Muhalefetin helalleşme çıkmazı

Seçimden önce "helalleşme" yolculuğuna çıktıklarını söyleyip kalp işareti ve gülücüklerle vatandaşa şirinlik yapanlar, 14 Mayıs'taki seçimde yenilgiye uğrayınca bambaşka bir çehreye büründü. Milli iradeyi hedef aldıkları gibi Başkan Erdoğan'a büyük destek veren depremzede seçmene de ağır hakaretlerde bulundular... Hal böyle olunca da "Afetzedeye yardımı insani değil de seçim için mi yaptınız?" sorusu geldi akıllara. İşte tüm detaylar...

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