“Helalleşme” diyerek yola çıkan Kılıçdaroğlu köylüyü küçümsedi! Kılıçdaroğlu ne yapmaya çalışıyor?

Seçimin kaybedeni olan Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde çıktığı bir TV kanalında yenilginin faturasını köylüye kesti. Kılıçdaroğlu, "Biz köy, kasaba, beldede kaybettik, şehirlerde kazandık. Kırsalda ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok." dedi. “Helalleşme” diye yola çıkan, 6 milyon seçmenin iradesini yok sayan Kılıçdaroğlu’nun ayrıştırıcı dili tepki çekti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin değerlendirdi.

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