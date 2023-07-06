Ev sahipleri tercihlerini değiştirdi! Kısa dönem kiralama mağdur ediyor

HAYALET DAİRE SIKINTI BAŞ GÖSTERDİ

İstanbul'un ardından Ankara'da da hayalet ev furyası ortaya çıkmaya başladı. Kaan Koca, "Ankara'da İstanbul kadar tabi çok fazla boş daire yok ama burada da çok fazla daire var bunun sebebi de evi yatırım olarak kullananlar. Kiraya vermeden evin değerini artırıp sonrasında satmayı planlıyorlar." sözlerine yer verdi.