Ev sahipleri tercihlerini değiştirdi! Kısa dönem kiralama mağdur ediyor
Yüzde 25 zam sınırına takılmak istemeyen ev sahipleri kısa dönem kiracı aramaya başladı. Bu durumda uzun dönem kiralık arayanların seçenekleri azalıyor.
Uzun süren tahliye süreçleri ve piyasa değerinin altında kalan rakamlar nedeniyle mülk sahipleri çözümü evlerini kısa ve orta dönemde kiraya vermekte buldu tabi bu durum uzun dönemli ev arayanlara büyük bir mağduriyet yaşatıyor.
"KİRACILARA ACIMIYORLAR"
Konuya dair A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaş, "İnsanlar artık paragöz oldu. Yani kiracılara da acımıyorlar işin gerçeği. Bir orta yol bulunması lazım." diyerek yapılanlara tepki gösterdi.
"KISA SÜRELİ KONTRAT İSTİYORLAR"
A Haber'e açıklamalarda bulunan gayrimenkul danışmanı Kaan Koca, "Fiyatlar sürekli yukarı yönlü hareket ediyor. Bu yüzden kısa süreli kontrat yapmak isteyen ev sahiplerimiz var. 'Oturayım kendi evimde, uzun kalayım' diyenlerin seçenekleri de azalıyor bu yüzden. Burada karşılıklı mülk sahibinin kiracıya kiracının da mülk sahibine anlayış göstermesini bekliyoruz." dedi.
"DÖVİZ ÜZERİNDEN KİRA"
Gayrimenkul danışmanlığı yapan Barış Bölükbaşı ise "Bazı mülk sahipleri özellikle yabancılara döviz üzerinden kiraya vermeye çalışıyor ya da artışlarını yüksek tutabileceği anlaşmalar yapmaya çalışıyor." şeklinde konuştu.
HAYALET DAİRE SIKINTI BAŞ GÖSTERDİ
İstanbul'un ardından Ankara'da da hayalet ev furyası ortaya çıkmaya başladı. Kaan Koca, "Ankara'da İstanbul kadar tabi çok fazla boş daire yok ama burada da çok fazla daire var bunun sebebi de evi yatırım olarak kullananlar. Kiraya vermeden evin değerini artırıp sonrasında satmayı planlıyorlar." sözlerine yer verdi.
Vatandaşların A Haber mikrofonlarına söylediklerinden öne çıkanlar:
- Allah kiracılara yardım etsin ev sahiplerine de Allah vicdan merhamet versin.
- Ev sahiplerinde vicdan kalmamış birazcık kiracıyı da düşünmek lazım. 1+1 6-7 bin lira sana diyor ki 12 bin lira 13 bin lira.
- Benim naçizane görüşüm ev sahibiyle kiracının ortak bir noktada buluşması.
Vatandaşlar ev sahiplerinin daha vicdanlı olması konusuna dikkat çekerken kısa vadeli kontrat oyunlarına da tepki gösterdi. Boş evlerin kiraya verilmemesi ise tepki çeken konulardan biri olarak öne çıkıyor.
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