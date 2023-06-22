"Kirada yüzde 25 zam sınırlaması uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Kira düzenlemesi devam edecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kirada yüzde 25 zam sınırlamasının uzatılıp uzatılmadığıyla ilgili haberler yakından takip ediliyor. Ev sahipleri tarafından yapılan fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi için, Adalet Bakanlığı tarafından 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira zammı sınırlaması getirilmişti. Peki, Kirada yüzde 25 zam sınırlaması uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Kira düzenlemesi devam edecek mi?