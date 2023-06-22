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Kirada yüzde 25 zam sınırlaması uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Kira düzenlemesi devam edecek mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.06.2023
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Kirada yüzde 25 zam sınırlaması uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Kira düzenlemesi devam edecek mi?

"Kirada yüzde 25 zam sınırlaması uzatıldı mı, ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kirada yüzde 25 zam sınırlamasıyla ilgili yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Hem ev sahibi hem de kiracıları ilgilendiren kira zammı sınırlamasıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamada bulundu. Peki, kirada yüzde 25 zam sınırlaması uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Kira düzenlemesi devam edecek mi?

"Kirada yüzde 25 zam sınırlaması uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Kira düzenlemesi devam edecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kirada yüzde 25 zam sınırlamasının uzatılıp uzatılmadığıyla ilgili haberler yakından takip ediliyor. Ev sahipleri tarafından yapılan fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi için, Adalet Bakanlığı tarafından 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira zammı sınırlaması getirilmişti. Peki, Kirada yüzde 25 zam sınırlaması uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Kira düzenlemesi devam edecek mi?

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI UZATILDI MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamayla birlikte, kira yüzde 25 zam sınırlamasının uzatılacağını açıkladı ve şunları söyledi;

"Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."

Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

KİRADA ZAM SINIRI SÜRESİ 1 TEMMUZ 2023'TE SONA ERİYORDU

Konut kiralarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin süresi 1 Temmuz'da sona eriyordu ancak bu süre bir yıl daha uzatıldı.

1 Temmuz 2024'e kadar kira tepit davaları, her beş yılı dolduran sözleşmeler için açılma hakkı bulunuyor ancak dava açılmadan önce arabulucuya gitmek zorunlu olacak.

Düzenleme 1 Temmuz 2024'e kadar devam edecek.

Bu tarihe kadar yenilenen kira sözleşmelerinde de yüzde 25'lik sınır uygulanmak zorunda ancak bu tedbir 5 yıl üzeri sözleşmeleri kapsamıyor.

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