Kiracılara yol haritası: Okumadan ev tutmayın! Ev sahibi yüzde 25’ten fazla artış isterse ne yapılmalı?





KİRA DESTEĞİ DE VERİLECEK

Büyükşehirler başta olmak üzere kiraların çok yüksek olduğu illerde memura il ve ilçe bazında kira desteği verilecek. Merakla beklenen desteğin detayları önümüzdeki günlerde belli olacak. Fahiş fiyat artışlarıyla ilgili de adımlar atılacak. Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine hapis ve para cezası uygulanacak. Konutların yaşı, büyüklüğü, niteliğine göre kentlerde bölge bölge değer belirlenecek.