Borsadaki yükseliş tarihin en yüksek seviyesinde! Borsada yükseliş sürer mi?
Borsa İstanbul’daki tarihi yükseliş devam ediyor. Bist100 endeksi yeni rekorlara imza attı. Peki borsada yükseliş sürer mi? Yatırımcılar nelere dikkat etmeli? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,47 artışla rekor seviye olan 6.135,31 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,49 ve holding endeksi yüzde 0,55 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,08 ile inşaat oldu.
"HER RAKAM YENİ REKOR"
Peki borsada yükseliş sürer mi? Yatırımcılar nelere dikkat etmeli? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi. Erdem, "Borsada yine yükselişle yeni gün başladı. Yatay bir yükseliş var ama 6 bin 135 puan yeni bir rekor. Bundan sonraki her yüksek rakam tüm zamanların rekoru şeklinde gelecek. Borsa 6 bin puanın üzerine çıkmıştı ve orada kalmaya devam ediyor." dedi.
Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri şöyle:
"Öyle görünüyor ki kısa vadede 6 bin 200 puan görünebilir. Ondan sonra da bir düzeltme gelebilir buna dikkat etmek lazım. Düzeltmeden kasıt; insanlar hisselerinden kar elde ediyor ve bunları satıyorlar. Dolayısıyla burada küçük iniş ve çıkışların olması aslında borsada kazancı arttırır. Küçük yatırımcı açısından panik yapmamak gerekir. İnişler-çıkışlar olacak, sonsuza kadar iniş ve çıkış olmaz. Ama orta ve uzun vadede uzmanların beklentisi 8 bin puana kadar borsanın gidebileceği yönünde.
YABANCI YATIRIMCI GİRİŞİ
Borsada bir ralli var. Tabi bu seçimlerden hemen önce başlayan bir ralliydi. Seçimlerden sonra belirsizliğin ortadan kalkması, ekonomi yönetiminin oluşması, para politikalarının belirlenmesi işte bunların hepsi şirketlere olan ilgiyi artırıyor. Şu anda yabancı yatırımcı girişi de oldukça fazla. Haziran ayının son haftasına bakıldığı zaman 500 milyon doların üzerinde yabancı girişi var.
SOSYAL MEDYA UYARISI
Borsada yerli yatırımcı da çoğalmaya başladı. Dolar bazında incelendiği zaman birçok hisse senedinin çok ucuz olduğunu söylüyor uzmanlar. O yüzden yatırım devam edecek. Yabancı girişi olduğu sürece borsada yükseliş sürer diye düşünüyoruz. Borsada endeksteki yükseliş herkesin kazanacağı anlamına gelmiyor. Çünkü yatırımcının aldığı hisse düşebilir. O yüzden doğru hisselere yatırım yapmak lazım. Eğer bu noktada finansal okur yazarlığı yoksa yatırımcı olmak isteyenin bu konuda destek almalı. Desteği de sosyal medyadan almamak gerekiyor.
YAPAY ZEKA İLE YATIRIM OLUR MU?
ABD kaynaklı yapay zekadan destek alma durumları var. Bu kafa karıştıran bir durum. Yapay zeka enteresan bir yere doğru gidiyor. Birkaç dakikada kitap yazıyor. Birkaç saniyede makale yazar hale gelmiş. İnsanların işini elinden alacak hale gelmiş. Biz yatırım yaparken duygusal bir yaklaşım sergiliyoruz yapay zekada böyle bir durum var mı bunu bilmek lazım ancak eldeki verilerden hareket ettiği ifade ediliyor. Yatırım işi, borsa işi biraz yatırımcının psikolojisi ile alakalı. Herkes borsa düşecek korkusu yaşarsa borsa gerçekten düşer. Panik olup satışlar yaparız. Yapay zekada panik durumu ya da kazanma hırsı var mı bunu bilmiyorum. İnsanlar ona güvenip yatırım yapabiliyor. Sosyal medyadan böyle tavsiyeler sakın almayalım."
BORSA'DA REKOR ZAMANI! ENDEKS 1 AYDA % 30 YÜKSELDİ
Tarih Endeks Piyasa değeri (Milyar TL) Piyasa değeri (Milyon $)
30 Aralık 2022 5.509 5.872 314.048
12 Mayıs 2023 4.795 5.081 259.721
26 Mayıs 2023 4.580 5.028 252.031
02 Haziran 2023 5.114 5.627 269.929
21 Haziran 2023 5.186 5.675 240.980
27 Haziran 2023 5.759 6.286 243.417
3 Temmuz 2023 5.992 6.510 251.849
SABAH AÇILIŞTA NE OLDU?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,47 artışla rekor seviye olan 6.135,31 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,55 puan ve yüzde 0,47 artışla günü 6.135,31 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,49 ve holding endeksi yüzde 0,55 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,08 ile inşaat oldu.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,71 artışla günü 6.106,76 puandan tamamladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişeleriyle negatif seyrin sürdüğünü ifade ederek, yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarından alınan sinyallerin fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler, tutanaklarda, bazı Fed yetkililerinin haziran toplantısında politika faizinin 25 baz puan artırılmasından yana olduğunun anlaşıldığını bildirdi.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.200 ve 6.300 seviyelerinin direnç, 6.000 ve 5.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memur Temmuz maaş zammı son dakika açıklandı! Oran geldi, enflasyon farkı, seyyanen artış hesabı! 11.500, 12.500 TL, 13.000 TL maaş alanlar...
- Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2023-2024 eğitim takvimi!
- MTV 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? Kim ne kadar ödeyecek? YENİ MTV HESAPLAMA EKRANI!
- Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı MEMUR MAAŞ FARKI ne zaman, hangi tarihte yatacak?
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuç takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Emekliye refah payı verilecek mi 2023? Temmuz ayı emekli maaş zammına refah payı eklenecek mi?
- Gelinim Mutfakta 5 Temmuz PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023 | AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? MEB son duyurular...
- Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? En düşük sigara fiyatı kaç para oldu? Yeni zamlı fiyat listesi...
- İstanbul'da nargile yasaklandı mı, ne zaman başlayacak? Kafelerde nargile yasaklandı mı, açıklama geldi mi?
- Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 5 Temmuz EYT, 4A, 4B, 4C maaşları ne kadar, kaç TL oldu? SGK emekli maaş hesaplama ekranı 2023!
- Bedelli askerlik Temmuz ayı parası kaç para oldu? Bedelli askerlik kaç TL, yeni zamla ne kadar oldu? Memur maaş katsayı...