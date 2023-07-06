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Ev sahipleri tercihlerini değiştirdi! Kısa dönem kiralama mağdur ediyor

A Haber
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Giriş: 06.07.2023 09:03
Yüzde 25 zam sınırına takılmak istemeyen ev sahipleri kısa dönem kiracı aramaya başladı. Bu durumda uzun dönem kiralık arayanların seçenekleri azalıyor.
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